Selección Mexicana: ¡Ni ganando" Afición de Torreón pide la salida de Tata Martino

México.- Con un partido complicado ante Surinam, la Selección Mexicana logró sus primeros 3 puntos en la Nations League de Concacaf pero no todo fueron risas ya que a pesar de la victoria y de buenos momentos de futbol, la afición de Torreón no se tentó el corazón y en un solo grito pidieron la salida de Gerardo Martino del cargo pues consideran que su tiempo al frente del equipo ha llegado a su fin.

La Selección Mexicana se fue al mediotiempo con la ventaja de 2-0, goles cortesía de Israel Reyes y Henry Martín pero la afición no estuvo del todo contenta ya que vieron que pudieron haber dado más espectáculo ante un equipo de Surinam que no imponía sus condiciones y solo sobrellevaron el partido. Fue ahí cuando en el camino a los vestidores la afición comenzó a gritar "Fuera Tata" mientras el entrenador caminada cabizbajo hacia los vestidores.

La situación de Martino y la afición se ha fracturado desde hace ya tiempo y es que la Selección Mexicana no ha dado ninguna felicidad en casi un año desde que se perdió la final de Nations League en su primera edición, además de los temas de las no convocatorias de ciertos jugadores y de las oportunidades a otros que no lo merecen por su actualidad. Aún así en los siguientes minutos el animo se centró en el juego que entregó pocas emociones.

Gerardo Martino fue abucheado por la afición de Torreón | Foto: Jam Media

Fue hasta el minuto 84 cuando México volvió a marcar cortesía de Erick Sánchez para el 3-0 final, si bien si desató un gran grito de gol con las personas que sí fueron al TSM de Santos Laguna, tambien fueron suficientes para que después del gol volvieran a pedir la salida del argentino. No reaccionó ante las criticas pero si dejó claro que lo único que importar es la confianza que sus jugadores tengan con él.

Ahora la Selección Mexicana y Gerardo Martino estarán saliendo con destino a Jamaica para su segundo partido de la Nations League en donde buscará ganar de forma convincente como espera la afición que sea y por ende tomar la cima del grupo al llegar a 6 unidades para solo esperar la vuelta de este torneo que se jugará hasta el 2023 ya que las siguientes fechas FIFA serán destinadas a partidos de preparación para Catar 2022.