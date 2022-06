Selección Mexicana: ¡No hay 100 malo! El Tri cumple una centena de partidos en USA

México.- Podrá gustar o no pero este domingo la Selección Mexicana de Futbol cumplirá su partido número 100 jugando en Estados Unidos, esto parte del famoso Mextour que se tiene años organizando a través de la empresa SUM. El rival número 100 de México será el equipo de Ecuador, racha que inició desde el 2003 cuando se presentaron las condiciones para llevar juegos del Tri a varias ciudades del país vecino.

Tuvieron que pasar poco más 19 años para que la Selección Mexicana cumpliera su duelo 100 que justamente se disputará este domingo desde la ciudad de Chicago en el Soldier Field, un estadio que tiene mucha más historia con el cuadro mexicano que con otra selección, incluso que con la de Estados Unidos. Y la pregunta es ¿Cómo ha durado tanto este proyecto? Y la respuesta es sencillo, el tema económico es la razón.

Desde 2003 que México lleva sus partidos a Estados Unidos está pensado para que la Federación Mexicana de Futbol gane mucho dinero gracias a los aficionados que viven en ese país. Por ello es muy común ver ciudades como, Chicago, La Vegas, Phoenix y otras más en donde el aficionado mexicano es abundante para realizar partidos y sacar ganancias importantes. Incluso desde hace mucho tiempo que en México casi no se hacen partidos amistosos y todos se van a USA.

De acuerdo con el portal de Mediotiempo, la Selección Mexicana tiene un registro favorable en estos partidos coloquialmente llamado como "Moletour" con 54 triunfos, 25 empates y solo 20 derrotas. Entre los países más veces invitados a estos partidos son los combinados de Chile, Venezuela, Colombia, justamente Ecuador, Islandia Argentina y muchos más que se enlistan.

En estas semanas la Selección Mexicana solamente ha disputado 3 duelos, ante Nigeria, Uruguay y ahora Ecuador. Tendrán un par más previo al Mundial de Catar 2022 en USA, y a eso se le suma los duelos de Nations League que tambien son en tierras norteamericanas. Los aficionados mexicanos que radican en México no están ya de acuerdo con llevar tantos duelos a USA pues se pierde el interés, además de que consideran que son malos partidos.

Se espera que para el siguiente proceso mundialista se sigan dando partidos amistosos en USA y con mayor razón dado que la Selección Mexicana, de Estados Unidos y Canadá no participarán en la Eliminatoria por tener su boleto seguro al Mundial de 2026 por lo que no tendrán tantos duelos en Fechas FIFA y buscarán para no perder el ritmo. Ahora México quiere cerrar esta mini gira con una victoria y coronar sus 100 partidos.