Selección Mexicana: Para Gerardo Martino, se trabaja con lo que se tiene en alcance

El director técnico de la Selección Mexicana de futbol, Gerardo Martino aseguró que a unos meses del Mundial Catar 2022, lo ideal para el Tricolor sería enfrentar a rivales como los que se van a enfrentar, pero no siempre se puede, por la disponibilidad de las demás selecciones, pero medirse ante Uruguay les servirá para probar a sus elementos.

“Normalmente conseguimos los rivales que podemos conseguir, armamos con la secretaria técnica de acuerdo con los rivales que fueron surgiendo en la Eliminatoria, no es fácil conseguir rivales. Me hubiera gustado con algún rival europeo, pero ellos tienen la Nations League, es fácil observar desde fuera, aunque nadie te lo explique”, expuso.

En conferencia de prensa virtual desde Phoenix, Arizona, donde el conjunto mexicano enfrentará el jueves a su similar de Uruguay, el “Tata” adelantó que el equipo dirigido por Diego Alonso está plagado por grandes figuras como Edinson Cavani y algunos otros que militan en los mejores clubes del Viejo Continente.

“Nosotros también tenemos rivales excelentes y en cuanto a la calidad de nuestros rivales son de primer nivel, el rival de mañana tiene jugadores en los principales del mundo y de eso no hay nada de qué discutir. Hay cosas que los futbolistas tienen más posibilidades de jugar en un semestre”, aseguró.

“Este hecho de catalogar a los rivales por el hecho de cual es mejor que otro es difícil porque con Uruguay tuvo vaivenes, con Diego Alonso se hizo extraordinario trabajo después de lo hecho por Óscar Washington Tabárez”.

En cuanto al triunfo sobre Nigeria, Gerardo Martino señaló que los primeros 30 minutos fueron los mejores, “nuestra idea de juego estuvo por encima de la del rival, ese tipo de partidos siempre tenemos que jugar y obviamente dentro de nuestras expectativas es llevar cercano a los primeros 45 minutos”.

Asimismo, el estratega argentino descartó que las puertas de la Selección Mexicana estén cerradas para cualquier futbolista, por lo que, para él, ningún jugador se juega el puesto de la Copa del Mundo en un partido, “creo que todavía hay algunos de esos muchachos que nos acompañan que no tienen resuelto su futuro. Los estados de ánimo y los momentos de cada futbolista van a cambiar de acuerdo en el tiempo que llega la Copa del Mundo”.

Otro tema que el entrenador abordó fue el de lo que podría afectar para México enfrentar la Nations League a escaso tiempo del Mundial ante rivales de la Concacaf, pero es consciente de que es lo que hay que afrontar, pese a no medirse ante rivales de mucha jerarquía. Sobre eso no hay nada que podamos decir si estorba o no estorba, lo que nos gusta o no nos gusta, esto es lo que tenemos y lo tenemos que afrontar”.

Por último, Martino expuso que se cuenta con un plan A, B y C, pese a la ausencia de Rogelio Funes Mori, “por suerte tenemos 38 jugadores de diferentes lugares y hay buena intención de pelear por un lugar, nuestro nueve Raúl Jiménez, nosotros necesitamos recuperar su mejor versión y a partir de ahí veremos hasta dónde va a pelear por un lugar”, sentenció.