Selección Mexicana: ¿Presión al 'Tata'? Marcelo Flores no pierde de vista el objetivo de ir a Qatar 2022

Al parecer Marcelo Flores no quita el dedo del renglón en su afán de jugar el Mundial de Qatar 2022 a como de lugar y donde se le acomode mejor en sus posibilidades ya sea con la Selección Mexicana o con la de Canadá.

“Quiero llegar a la Copa del Mundo antes de cumplir 19 años. Mi cumpleaños es en octubre, por lo que la Copa del Mundo será el mes siguiente, así que quiero estar involucrado en el equipo de la Copa del Mundo y debutar con el Arsenal antes de esa fecha”, fueron las palabras que dio en entrevista para el medio inglés, football.london.

En la concentración pasada del Tricolor para el juego amistoso ante Guatemala, Marcelo dio una entrevista donde sus declaraciones hicieron eco en Gerardo Martino, quien en pocas palabras le puso un limite sobre su incursión en la lista final de México para el Mundial 2022.

“Dicho así, no lo tiene definido. Eso no es bueno, tampoco es buena la especulación de que jugará con la Selección que lo llevará al Mundial. Primero debe consolidarse, tener claro para qué selección va a jugar y no especular que jugaría para una selección que lo lleve al Mundial. Es difícil decir cuáles son las posibilidades para él, lo que no me parece lógico es que su decisión esté sujeta a qué selección le garantiza un Mundial”, declaró el ‘Tata’ en conferencia de prensa el pasado 26 de abril.

Además, el habilidoso futbolista dejo en claro que en su mente esta también poder debutar en Primera División antes de los 19 años, ya sea en el Arsenal o en cualquier otro equipo del viejo continente.

Te recomendamos leer

"Hace tiempo que digo que antes de los 19 quiero ser jugador profesional, ya sea aquí (en el Arsenal) o en otro lado, cedido o permanente", finalizo.