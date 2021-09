Selección Mexicana: ¿Qué jugadores aún no suman minutos en la Fecha FIFA?

Ciudad de Panamá, Panamá.- La Selección Mexicana arranca como líder absoluto tras mantenerse con dos triunfos después de dos partidos jugados en la primera edición del Octagonal Final, superando a Jamaica y Costa Rica, respectivamente.

Para esta Fecha FIFA, la cual comprende de tres jornadas en menos de una semana, el elenco dirigido por Gerardo "Tata" Martino, por ahora por el asistente Jorge Theiler, viaja en camino hacia la Ciudad de Panamá, donde culminará su participación en la cancha del Rommel Fernández, donde nunca se ha perdido.un partido.

Asimismo México no planea salir con alta confianza pese a ser puntero en la enumeración. Un tema que si deja en la mesa es quiénes podrían repetir en el once titular y si existirá la idea de darle minutos a varios selecciones que todavía no juegan en la presente eliminatoria de la Concacaf, camino a Qatar 2022.

Uno de ellos es el portero suplente, Jonathan Orozco, quien espera que Theiler le de una oportunidad para este juego, aunque reconoce que su ocasión es poco probable por la confianza y buen momento que sigue demostrando Guillermo Ochoa.

José David Ramírez es otro de los jugadores que no vive un solo minuto en la clasificatoria. Si bien el elemento del Club León causó sorpresa tras recibir un llamado a la Selección Mexicana, tal cual se vea el nivel del juego es que se determinaría si será útil contra Panamá o aguardará en la banca.

Mientras tanto Gilverto Sepúlveda no logra salir a la demarcación de lateral por la experiencia que asume el hombre de la Máquina, Julio César "Cata" Domínguez al igual que Jesús Gallardo de Rayados, quienes podrían volver a repetir en el once tras su buena manera de resguardar cada trinchera en el pasado juego contra Costa Rica. En caso de un resultado cómodo, el zaguero de Chivas tendría minutos de juego en el Rommel Fernández.

Incluso, desde otro ángulo, Santiago Giménez, quien vino de reserva para ocupar el lugar del "Lobo Mexicano" Raúl Jiménez, se muestra con ilusión de debutar con la playera de la Selección Nacional al comenzar a explotar su talento con Cruz Azul, dentro de la Liga MX, y anhela repetir las mismas cualidades con el Tricolor. Sabe que la competencia es muy dura en eje de ataque, pero nada complicada para el canterano de 20 años.