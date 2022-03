Selección Mexicana: ¿Qué jugadores destacaron en el triunfo ante Honduras?

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección Mexicana apenas y pudo anotar un gol contra Honduras -último lugar del Octagonal Final- en la cancha del Estadio Olímpico Metropolitano. El remate de cabeza de Edson Álvarez fue suficiente para sumar 25 puntos y arañar la clasificación directa a Catar 2022.

Aunque la Selección Nacional tuvo posesión del balón por todo el encuentro no hubo nada trascendental que haga creer en el proyecto del 'Tata' Gerardo Martino, quien no hizo el viaje a Centroamérica por cuestiones de salud, pero que tuvo al tanto a su auxiliar Jorge Theiler, quien esta tarde tomó las riendas del equipo mexicano.

Aunque el Tri repitió la misma alineación que el pasado domingo contra Estados Unidos en el Azteca esta prueba contra la 'H' fue importante para notar qué seleccionados no andan en su mejor momento, y que podrían quedar en la banca para el último partido de las eliminatorias de la Concacaf contra El Salvador, varios se encuentran del mediocampo en adelante.

Jesús Manuel Corona contra Honduras

Twitter Concacaf

Hirving Lozano y Raúl Jiménez se encuentran con muy bajo nivel que su presencia en la cancha podría esperar ante La Selecta. El hombre del Napoli (Lozano) no consigue esquivar ni mucho menos enviar un buen centro o disparo que pueda motivar al Tricolor. En cambio el hombre gol no brilla en la Selección Mexicana que cuando obtiene la pelota, ya sea por la banda o como jugador de poste, no consigue firmar un buen pase que sea peligroso para la defensa rival.

Este juego Jesús Manuel Corona se notó con mejoría a comparación del pasado jueves pero no lo suficiente para jugar los 90 minutos. Por primera ocasión el eje de ataque salió entero, ingresó en la segunda mitad Uriel Antuna, Erick Gutiérrez y Henry Martín para ver un ataque más ágil y virtuoso en el partido.

'Charly' Rodríguez salió de cambio contra Honduras

Twitter Selección Mexicana

Carlos 'Charly' Rodríguez jugó libre en el Azteca pero este día se estancó en la mediacancha que su desgaste físico fue notorio para convertirse en el segundo cambio de México. Héctor Herrera lejos de su rendimiento que su afán por marcar al oponente le causó la segunda amarilla y por consiguiente se perderá el partido contra El Salvador.

Edson Álvarez, pese a ser el autor del gol, tuvo que cooperar en ofensiva para añadir más jugadores peligrosos. Terminó los 90min pero puede hacer un poco más con la Selección. Mientras que la defensa, incluyendo Guillermo Ochoa, bien atrás para negar cualquier inquietud de Honduras que no tuvo un solo tiro a puerta en todo el compromiso.