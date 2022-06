Selección Mexicana: ¿Qué necesita el Tri para clasificar a semifinales del tornoe Maurice Revello?

Este sábado comenzó la tercera y última jornada de la fase de grupos del Torneo Maurice Revello. La derrota por goleada 6-2 de Argentina ante Francia en el Grupo A favoreció a la Selección Mexicana, que está obligada a ganar este domingo cuando enfrente a Indonesia.

Con la derrota ante Venezuela el jueves pasado, el Tri dirigido por Raúl Chabrand complicó su clasificación a semifinales y luce difícil que avance como primero del Grupo B. El equipo mexicano necesitaría vencer con diferencia de dos goles o más a Indonesia y esperar que la Vinotinto caiga ante Ghana.

Sin embargo, el equipo africano perdió sus dos anteriores juegos, por lo que es una combinación que luce complicada. En ese contexto, la alternativa para la Selección Mexicana es avanzar como el mejor segundo lugar, sobre todo después de los resultados de este sábado.

Con su triunfo ante la Albiceleste, Francia quedó primero del Grupo A con 7 puntos, seguido de Argentina con 6 unidades. De momento, la escuadra sudamericana sería el cuarto semifinalista pero si México gana, se quedaría con ese boleto pues empatarían en puntos pero con mayor cantidad de goles para el Tri.

No obstante, ese no es el único factor a considerar pues los resultados del Grupo C también pueden afectar al combinado azteca, que necesitará marcar la mayor cantidad de goles posibles para verse favorecido en caso de empate. En ese sentido, si Comoros empata o pierde contra Argelia, el Tri avanzará pues Japón y Colombia se eliminarán entre sí.

Pero si los comorenses ganan, entonces México necesitará que Colombia pierda o empate, pues con una victoria superaría al Tri en unidades. Los partidos del Grupo C están programados hasta el lunes 6 de junio, por lo que será hasta ese momento que México sepa su destino, siempre y cuando gane este domingo ante Indonensia.