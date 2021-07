Selección Mexicana: ¿Qué necesita para conquistar el liderato del Grupo A?

Texas, Estados Unidos.- La Selección Mexicana consiguió sus primeros tres puntos en la correspondiente Copa Oro al haber derrotado por goleada a la escuadra de Guatemala en el Cotton Bowl de Texas, gracias al remate de cabeza de Orbelín Pineda y el doblete de Rogelio Funes Mori.

De esa manera el cuadro azteca sumó cuatro puntos en el Grupo A pero aún no está clasificado a la siguiente ronda de la competición, ni tampoco se localiza como el líder del sector, en vista que la Selección de El Salvador es quien por ahora domina la fase con seis unidades.

Sus victorias por marcador de 2-0 contra Guatemala y Trinidad y Tobago le brindan al conjunto cuscatleco colocarse por encima de México y a la vez genere que el equipo del argentino, Gerardo "Tata" Martino tenga la obligación de ganar la última jornada de la fase de grupos para que lo supere en puntuación.

A comparación del Tricolor, El Salvador tiene dos oportunidades de amarrar el primer puesto, ganando el duelo o empatando en el Cotton Bowl. No obstante, los centroamericanos no han registrado buenos resultados enfrentando a México en Copa Oro que no será fácil sacar unidades, pese a que ligan dos triunfos consecutivos.

La Selección Nacional tuvo su primer día de entrenamiento de cara al duelo del próximo domingo 18 de julio. La última ocasión que estuvo en el mismo tapete verde que los salvadoreños ocurrió en la versión del 2017, logrando los tres puntos por marcador de 3-1, en lo que fue el debut para el equipo mexicano.

A diferencia de otras ediciones, el Tri buscará su clasificación a las finales en la fecha 3 de la fase grupal. Luego de la gran actuación contra Guatemala, el "Tata" sería capaz de repetir la oncena utilizada el pasado miércoles para competir ante el equipo del técnico Hugo Ernesto Pérez.

El partido tendrá cabida en punto de las 21:00 horas (Tiempo del centro de la República Mexicana). México es sublíder con 4 unidades y El Salvador es primer lugar con 6 puntos.

