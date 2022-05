Selección Mexicana: ¿Qué pasó la última vez que enfrentó a Nigeria?

Dallas, Texas.- La Selección Nacional ya se sitúa en Dallas de cara a su siguiente partido amistoso contra la Selección de Nigeria, combinado que es difícil de enfrentar en un Mundial, pero, para su mala fortuna, se quedaron sin oportunidad de jugar en la Copa del Mundo Catar 2022.

Nigeria es un equipo que será una prueba muy importante para México en su agenda apretada en los Estados Unidos rumbo al vigésimo segundo campeonato internacional, ya que primero las águilas verdes serán su rival para después medirse a Uruguay y Ecuador.

El elenco de Gerardo 'Tata' Martino ya disputó un partido amistoso contra los nigerianos en el último año, concretamente el día 03 de julio con miras a debutar en la Copa de Oro, la única diferencia es que jugó contra la Selección 'B' de la escuadra africana.

Aquel encuentro la Selección Mexicana contó con los futbolistas que estarían en el campeonato de Concacaf, la mayor novedad de su convocatoria fue la incorporación del delantero de origen argentino Rogelio Funes Mori, quien necesitó cuatro minutos para anotar su primer gol con la camisera del Tri.

Héctor Herrera marcó doblete contra Nigeria

AFP

El partido de fogueo se llevo a cabo en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles, California. No pasaron ni dos minutos y el equipo mexicano abrió el tanteador con anotación de Héctor Herrera, de inmediato Funes Mori anotó el segundo a quemarropa.

México tuvo un inicio ciclónico, su capacidad le funcionó para dominar a la irregular Selección de Nigeria que no metió ni las manos, situación que el Tri supo aprovechar para sellar una goleada gracias al doblete de Héctor Herrera más un tanto de Jonathan Dos Santos.

El próximo partido amistoso será para el próximo sábado 28 de mayo en punto de las 19:08 horas (tiempo de México) 18:08 horas (tiempo de Culiacán). El cotejo se llevará a cabo en el lienzo verde del AT&T Stadium, casa de la franquicia Dallas Cowboys.