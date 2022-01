Selección Mexicana: ¿Quiénes aprobaron para merecer titularidad frente a Costa Rica?

Ciudad de México.- La Selección Mexicana ganó pero no convenció de ningún modo en esta primera jornada de la triple Fecha FIFA de la zona de Concacaf rumbo a Catar 2022. Con un hombre de más estuvo a punto de reconocer el peor de los resultados en la era de Gerardo Martino.

De milagro, y esa es la palabra, el Tricolor la libró en dos minutos en su vigente visita contra Jamaica en el Estadio Nacional gracias a los goles de Henry Martín y Alexis Vega, pero las duras críticas no pueden evitarse, pues la representación de ayer (jueves) fue vergonzosa.

Jugando once contra diez, en 45 minutos, era la ventaja de ganar el juego con facilidad pero el resto de la parte complementaria fue todo menos comodidad para México, mucho menos para "Tata" Martino que vive bajo presión al mando del equipo nacional, sus dos festejos lo describen plenamente.

Algunos pueden clasificar este vencimiento como el más importante que el Tri registra en el Octagonal Final, sin embargo jugar de fea forma no te garantiza nada si vas a participar en el Mundial, torneo que aspiras a traspasar el quinto partido, pero con la actuacion en tierras jamaicanas simplemente deja en la mesa la razón por la cual México quiere disputar la Copa del Mundo de Catar 2022.

Henry Martín remató de cabeza

Twitter Selección Nacional

Leer más: Selección Nacional: Entrenador del Herediano enciende el partido del domingo en el Azteca

¿QUIÉNES SE SALVAN DE ESTA PRESENTACIÓN?

La oncena que presentó Gerardo Martino no tuvo mayor alteración a como el último juego eliminatorio. Guillermo Ochoa es inamovible en la puerta, no tuvo mayor participación en la cancha, empero en la única oportunidad que Jamaica remató a puerta nada pudo hacer.

Néstor Araujo es indiscutible para el Celta de Vigo, pero sus últimos juegos con la Selección ha fallado gravemente, cuestión que Martino no nota y sigue utilizándolo desde el inicio. Gallardo abrió por las bandas pero no consiguió ser el carrilero que viene enseñando. Jorge Sánchez no seguirá en la Fecha FIFA tras darse de baja por lesión.

Selección Mexicana festeja el gol

Twitter Selección Mexicana

Carlos Rodríguez y Andrés Guardado armaron jugadas interesantes, así como mejores actuaciones que el propio Héctor Herrera que viene desenganchado desde hace tiempo. Uriel Antuna y Alexis Vega trataron de encontrar a Rogelio Funes Mori en la última jugada, pero el toque final no funcionó antes de la remontada. El "Mellizo" sigue sin acoplarse en el equipo, aspecto que lo hizo salir de cambio y podría costar su titularidad frente a Costa Rica.

Los cambios le funcionaron a Martino. Diego Lainez, Gerardo Arteaga, Henry Martín y Jesús Manuel Corona brillaron en los pocos minutos recibidos, siendo "Tecatito" el mejor revulsivo que le salvó las papas al técnico argentino de un hiriente partido en el Caribe.

Leer más: Selección Mexicana: Jorge Sánchez es baja para el Tricolor