Selección Mexicana: Raúl Jiménez está seguro de que México puede ser cabeza de grupo en Qatar 2022

El delantero de la Selección Mexicana, Raúl Alonso Jiménez, asegura que el combinado nacional podría ser cabeza de grupo en el próximo Mundial de Qatar 2022 sin problema alguno.

En una entrevista otorgada al portal de su club, el atacante habló de lo que ha sido su temporada al momento y también de la Selección Mexicana.

“Fue un proceso largo, una etapa difícil el regreso después de la lesión (la fractura de cráneo), yo creo que para cualquier futbolista es difícil, es complicado, pero supe salir adelante. El apoyo de mi familia, con Dani, pensar en mi hija Arya, todo el apoyo que me brindó también la gente fue una motivación extra para salir adelante”.

Jiménez asegura que conforme pasa el tiempo se va sintiendo mejor dentro y fuera de la cancha y esto es algo muy bueno para su equipo en la Premier League y en la Selección Nacional Mexicana.

“Cada vez me siento mejor, ayudando cada vez más al equipo. Me siento bien, me siento contento con lo que he hecho para el equipo, para lo que he ayudado y quiero seguir así y vamos empezando, apenas llevamos la primera parte de lo que va del torneo entonces falta mucho camino todavía”.

Para el delantero mexicano fue muy importante marcar su primer gol esta temporada con el Wolverhampton, ya eso le dio una confianza plena para los siguientes cotejos.

“Desde el momento en que inició la Premier League este año, el ya estar ahí jugando de nuevo ya era un logro increíble para mí, y luego meter gol en ese partido, que fue muy bonito, voy a recordarlo siempre por ser el primero después de lo que pasó".

El delantero confeso que ve con buenos ojos al combinado nacional y piensa que pueden estar como cabeza de serie en Qatar 2021.

“También hay que tener en cuenta que estamos en 9no lugar, que todavía podemos ser cabeza de serie para el Mundial es algo que puede ser una motivación extra para todos nosotros, para seguir creciendo como equipo, como futbolistas. Tenemos la oportunidad de jugar contra Estados Unidos y Canadá en sus casas que puede darnos todavía más”.