Selección Mexicana: Revelan la lista oficial para el Preolímpico en Guadalajara

Ciudad de México.- Esta mañana se han revelado a los elegidos que buscarán el pase a los Juegos Olímpicos, en total son 20 jugadores los que fueron solicitados por el estratega nacional Jaime Lozano.

Las principales novedades de este conjunto es que su base pertenece a Chivas al ser convocados 6 futbolistas además de las ausencias de Diego Lainez, Edson Álvarez y Santiago Giménez.

En el caso de estos tres futbolistas, Jamie Lozano aclaró el por qué no fueron convocados aunque siempre se buscó que fueran parte de su selección para este proceso pero el que no estén ahora no significa que luego no pueden ser convocados.

Diego Lainez no fue convocado por la falta de juego con el Betis además de la reciente operación sobre una apendicitis, por lo que decidieron no llamarlo y darle oportunidad a otro jugador.

Por Edson Álvarez fue petición del entrenador Gerardo Martino de cara a los juegos amistosos de Selección Mayor también este mes. Y para finalizar Santiago Giménez no fue considerado para darle su lugar a otro jugador que tuviera más experiencia en juegos internacionales como Jesús Godinez.

A partir de este 15 de marzo inicia la concentración canchas de la UP para realizar entrenamientos diarios de cara a su debut solo unos días después ante República Dominicana. Todos los jugadores llagarán directo a la ciudad de Guadalajara por sus propios medios para iniciar la concentración el día antes mencionado.

Lista completa

Porteros

José Hernández

Luis Malagón

Sebastián Jurado

Defensas

Gerardo Arteaga

César Montes

Alan Mozo

Gilberto Sepúlveda

Jorge Sánchez

Johan Vázquez

Medios

Erick Aguirre

Roberto Alvarado

Jesús Angulo

Uriel Antuna

Fernando Beltrán

Sebastián Córdova

Joaquín Esquivel

Delanteros