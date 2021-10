Selección Mexicana: Santiago Muñoz aseguró que se siente cómodo en el Tricolor

El delantero mexicano del Newcastle, Santiago Muñoz, se dijo contento y muy orgulloso de ser considerado por dos grandes selecciones nacionales para esta Fecha FIFA, como lo es el caso de México y Estados Unidos.

Muñoz dijo sentirse halagado por ser tomado en cuenta para formar parte de los norteamericanos, pero su idea es continuar jugando con la Selección Mexicana de Gerardo 'Tata' Martino.

“He hablado mucho de eso, ahora sí que yo estoy muy contento en la Selección Mexicana desde el momento en que llegué y para mí es un orgullo, es un honor al que pueda ser considerado y que me tomen en cuenta para ambas selecciones, en verdad me llena mucho de orgullo.

Muñoz asegura que siempre lo han tratado muy bien con la Selección Mexicana y eso es un plus que lo ha hecho quedarse con el combinado nacional mexicano.

“Siempre lo dije, desde que llegué a la Selección de México me han tratado muy bien, me han dado un trato a mí y a mi familia espectacular, entonces ahorita estoy muy cómodo ahí y bueno, ahora si que lo del futuro yo se lo dejo a manos de Dios, pero hablando del presente estoy muy a gusto y pues ahí es donde estaré", mencionó el canterano de Santos para el podcast 'Futbol with Grant Wahl'.

Uno de los campeonatos más reciente de Santiago Muñoz, es ell título con el tricolor es la medalla de oro, conseguida con la sub 23, en el Preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

Leer más: ¡Federación las apoya! Jugadoras de Venezuela acusan a entrenador por acoso sexual

En primera instancia en su presentación con su nuevo equipo en la Premier League, el delantero dejo abierta la posibilidad de jugar con la selección de Estados Unidos, ahora ya dio un rotundo no al ser considerado con México.