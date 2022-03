Selección Mexicana: "Se tendría que hacer a un lado"; Miguel Herrera a 'Tata' Martino

Nuevo León, Monterrey.- Esta semana la Liga MX reactivará sus actividades tras la semana de descanso por la Fecha FIFA. Los equipos del torneo aceleraron el paso para mantener el ritmo en los entrenamientos, mientras que otros no frenaron sus compromisos que vivieron una gira por Estados Unidos, tal como Tigres UANL.

Los dirigidos por Miguel Herrera viajaron a Texas para enfrentar a Club América (2-1) y Tuzos del Pachuca (2-1), rivales que venció con su principal equipo previo a empezar a ordenar sus piezas para el partido del próximo 3 de abril en El Volcán, frente a Xolos de Tijuana.

La escuadra de San Nicolás de los Garza se mantiene intratable tanto en duelos de preparación como en los compromisos oficiales del actual torneo, en el cual se localizan en el subliderato con 23 unidades, por debajo del Club Pachuca que está en la punta con 25 puntos.

Florian Thauvin celebra un gol

Jam media

MUESTRA PREOCUPACIÓN ACERCA DEL CASO DE GERARDO MARTINO

Mientras el 'Piojo' Herrera se encarga de dirigir a sus pupilos en el C2022 de la Liga MX no deja a un lado el caso de la Selección Mexicana, señalando al director técnico Gerardo 'Tata' Martino, quien no hizo el viaje a Honduras por recomendaciones del doctor a causa de un problema de salud en su ojo.

"Nos brinca por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero sino tiene salud, se tendría que hacer a un lado, más allá, no sé que tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras", explicó el entrenador en entrevista para la cadena deportiva ESPN.

Miguel Herrera se retira del terreno de juego

Jam media

NO CIERRA LAS PUERTAS AL TRICOLOR

El equipo nacional se encuentra a un dígito de conseguir su boleto a Catar 2022, sin embargo su estilo de juego no convence al público que es poco probable que Gerardo Martino llegará al vigésimo segundo torneo al frente del Tri. Entre los planes de sustitución Miguel Herrera es un candidato que no cierra las puertas a un posible regreso a la Selección Nacional.

"Creo que mi nombre siempre ha estado en la mesa, me da mucho gusto, orgullo, quiere decir que hago bien las cosas en donde me presento a trabajar. Sinceramente mi cabeza está al 100% en Tigres UANL, también lo he dicho, nunca le voy a decir no a la Selección.", declaró el 'Piojo' Herrera.