Selección Mexicana: Stephany Mayor pide dejar atrás derrota ante Jamaica y enfocarse en los 2 juegos que quedan

La presentación de la Selección Mexicana Femenil en el Campeonato W Concacaf no fue la esperada, con una derrota por la mínima diferencia ante Jamaica. Con Estados Unidos, actual campeón del mundo, en el mismo grupo, el descalabro ante las Reggae Girlz complicó el escenario para el Tri.

Sin embargo, al interior del grupo es de confianza y determinación para buscar la clasificación al mundial. Así lo hizo saber Stephany Mayor en conferencia de prensa, previo al encuentro de este jueves contra la Selección de Haití en la segunda jornada del premundial.

La futbolista de Tigres reconoció que el resultado ante Jamaica no fue el esperado, sobre todo porque las opciones que se generaron no se concretaron. "Fue un escenario distinto a lo que habíamos enfrentado en otros partidos. Nosotras buscamos generar opciones de gol, pero lamentablemente no cayó".

"Ahora estamos enfocadas en el siguiente partido para enfrentar a Haití", y añadió que con dos victorias la Selección Mexicana podría avanzar a semifinales y por tanto lograr su boleto a la Copa Mundial Australia-Nueva Zelanda de 2023. Pero para ello deben superar la derrota y concentrarse en lo que viene, señaló la 'Generala'.

"Ganando los dos partidos clasificamos y ahora debemos dejar atrás el partido ante Jamaica. Tenemos que pensar en el próximo rival, debemos estar al cien física y mentalmente para ganar", quien para finalizar hizo una invitación a la afición para que asistan al partido de este jueves en el Estadio Universitario.

"Esperamos a la afición alentándonos como en el Universitario, todas sentimos el cariño y la pasión que se vive en Monterrey por el fútbol. Sabemos que en las dos canchas estamos en casa". El encuentro del Tri ante Haití está programado a las 21:00 horas del centro de México.