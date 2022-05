Selección Mexicana: ¡Tomó una decisión! Marcelo Flores confirmó que jugará con México.

El jugador Marcelo Flores que milita en el Arsenal convirtiéndose en un referente del club en la categoría Sub 23, ha tomado una decisión sobre que país representará, y ha puesto fin a la serie de especulaciones sobre cual país representará, anunciando que representará a México jugando en la Selección Mexicana.

Marcelo Flores comunicó este lunes que ha tomado la decisión de representar a México en lo que resta de su carrera, después de tener la oportunidad de representar también a los países de Canadá e Inglaterra, confirmando que las representaciones anteriores con la Selección Mexicana no habían sido alguna coincidencia.

“Aunque he tenido la oportunidad de representar a varios países, siempre he optado por regresar a los campamentos de la Selección Nacional de México. Eso no es ninguna coincidencia. La realidad es que solo ha habido una Selección Nacional en la cual me hace sentir identificado punto México me ha dado la oportunidad a mí y a mis hermanas de sentirnos en casa aún cuando nuestro ‘hogar’ este a miles de kilómetros de distancia. La Federación Mexicana de Futbol me ha apoyado en diferentes facetas de mi desarrollo futbolístico, invertido en mi crecimiento y siempre ha respetado y libertad de decisión punto en ningún momento me he sentido presionado y eso es algo que valoro muchísimo”, se lee en el comunicado.

Marcelo Flores durante un partido amistoso con la Selección Mexicana/EFE

Flores dejo ver en el comunicado como ha sido formar parte de los tres países a los que tenía la oportunidad de representar, así como situaciones puntuales que vivió en cada uno de ellos, dejando ver cuáles fueron las razones y motivos por los cuales tomo la decisión de jugar para la Selección Mexicana.

“Durante este proceso me he cuestionado muchas cosas. ¿Cuánto español tengo que saber para representar a México? ¿Cuántos años de mi vida tengo que haber vivido en México para no sentirme culpable por representar a un país donde no he tenido la oportunidad de vivir? ¿Es suficiente con escuchar rancheras con mis hermanas en Inglaterra? ¿Decir sí a un país significa que ya no puedo amar a los otros dos países que tanto me han dado?

Este tipo de preguntas han circulado mi mente por un tiempo. Sí bien no he podido descubrir las respuestas, al menos he podido llegar a la siguiente conclusión los puntos ser diferente, no me hace menos mexicano”.

“Hoy escribo con el corazón y deseo comunicar algo que tengo algún tiempo sabiendo internamente y que creo qué es importante que lo escuchen de mí directamente. Representare a la Selección Nacional de México por el resto de mi carrera profesional”, escribió Marcelo Flores anunciando que jugará para la Selección Mexicana.

Comunicado de Marcelo Flores sobre su decisión de jugar con México/@10marceloflores

“¿Qué sigue? De mi parte, seguir entrenando como siempre lo he hecho. Mi carrera apenas está comenzando y tengo mucho trabajo por delante. ¿Quiero ir al mundial? Claro. ¿Qué niño mexicano no sueña con ir a un mundial? Pero reconozco que no soy yo quien decide eso. Me enfocaré en trabajar todos los días y en estar listo para cuándo la oportunidad se presente y de esa manera no dejarla escapar. Mi enfoque está en mi trabajo del día a día, eso es lo que puedo controlar”, dijo el jugador del Arsenal Sub 23 sobre el trabajo que realizará para buscar un lugar en con México en el Mundial de Catar 2022.

Marcelo Flores se ha convertido en uno de los jugadores consentidos de la afición de la Selección Mexicana y en las concentraciones y giras que ha tenido con México ha sido de los futbolistas más coreados y seguidos, gesto que el jugador del Arsenal ha respondido brindándoles fotos, autógrafos y en su comunicado sobre su decisión les mando unas palabras agradeciendo sus muestras de cariño.

“A los fans: gracias por todas sus muestras de cariño durante los últimos meses punto no tengo la menor duda qué los fans de la selección nacional de México son los mejores del mundo. Son una afición que, al igual que yo, trascienden fronteras. Sentir su apoyo en México comas en Estados Unidos y alrededor del mundo ha hecho este proceso un poco más fácil para mí. Me ha ayudado a reconocer dentro de mí el amor tan grande que le tengo a la camiseta que con mucha pasión seguiré portando y sudando de aquí en adelante. La camiseta que me llena de orgullo”.