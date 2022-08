Selección Mexicana: Tras el triunfo ante Alemania, Alexia Villanueva afirma que levantarán la Copa del Mundo

La Selección Mexicana Femenil logro un resultado maravilloso el día de ayer ante Alemania, el cual las mantiene con vida en el Mundial sub-20 con sede en Costa Rica. Con este resultado, el Tricolor avanza a laa siguiente fase.

Alexia Villanueva fue la encargada de darle el triunfo a las mexicanas con su gol y ponerlas en la siguiente fase. La delantera asegura que el equipo tiene la capacidad de levantar la Copa del Mundo.

“Yo creo que el gol más importante. Hace un año no me imaginaba estar aquí, pero estoy muy agradecida. No importa, al que nos pongan enfrente, vamos a darle con todo. México ya dio un golpe de autoridad y sabemos que vamos a levantar esa copa“, dijo la delantera del Tri Femenil tras la victoria.

La entrenadora Ana Galindo afirma que tras este triunfo los animos en su plantilla son las mejores, asegurando que tienen la capacidad de lograr cosas importantes en esta justa mundialista.

“Creo lo importante es que no dejamos de creer en nuestro trabajo, en el equipo sobre todo. Les pregunté que si se querían regresar a su casa, todas contestaron que no. Tenemos que seguir avanzando en este torneo, el equipo sigue creciendo y eso me deja mucha tranquilidad. Hoy todo fue perfecto“, dijo Ana Galindo en entrevista con TUDN.

Por su parte, la portera del Tricolor, Celeste Espino, asegura que aún no han logrado nada y que la paciencia es un punto vital para seguir soñando en este Mundial.

“Es un objetivo que teníamos, dimos todo el corazón, defendimos el escudo a muerte. El tener paciencia, no dejar de insistir, confiamos en el plan y en nosotras mismas. Muchas gracias a mis compañeras que siempre me respaldaron, esto es para ellas por su esfuerzo y en especial a mi familia. Aun no hemos logrado nada, vamos a seguir preparándonos con todo“, aseguró la portera.