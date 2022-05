Selección Mexicana: Víctor Guzmán quiere ir a Catar 2022 y va a estar "chingue y chingue" hasta lograrlo

La Selección Mexicana inició esta semana su concentración de cara a los compromisos que tendrá entre finales de mayo y junio. Kevin Álvarez, Luis Chávez y Erick Sánchez son jugadores de Pachuca que se incorporarán una vez que finalice su participación en el Clausura 2022.

En ese sentido, una de las ausencias destacadas por parte de los Tuzos es la de Víctor Guzmán. El mediocampista fue pieza fundamental en fase regular para que el Pachuca dominara y lograra el liderato, y ha mostrado una de sus mejores versiones en los últimos años, pero no fue suficiente para llamar la atención de Gerardo Martino.

Al respecto, aseguró que él seguirá trabajando hasta ganarse un llamado al Tri. "Yo voy a seguir, si al final de cuentas es un tema personal o no le gusta cómo juego, pues yo estoy haciendo lo que me toca y al final de cuentas no está en mí", declaró tras el partido contra América en la ida de la semifinal.

"Yo se la voy a poner dificil, voy a estar chingue y chingue hasta que diga 'este wey está chingando mucho' pero con goles y con asistencias pero ahora no estoy convocado y se nota la responsabilidad que tengo con mi equipo", quien no ha sido convocado a Selección Mexicana desde el 2019.

Con la selección mayor, el mediocampista de Tuzos ha estado convocado a siete partidos, todos amistosos, entre septiembre de 2018 y marzo de 2019. De esos partidos, en 3 fue titular y en uno se quedó en la banca, además que marcó gol contra Costa Rica el 12 de octubre de 2018.

Te recomendamos leer

Sin embargo, desde el 2019 el 'Tata' Martino no lo ha considerado de nuevo y Guzmán aseguró que él no tiene la respuesta de por qué. "Pregúntales a ellos. Al final de cuentas yo estoy dando lo mejor de mí, jugando y estando a un gran nivel. Esas preguntas son para otras personas".