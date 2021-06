Selección Mexicana revelará la lista para Tokio 2020 en este miércoles

Estados Unidos.- Son solo horas las que separan a la Selección Mexicana para revelar a los jugadores elegidos por Jaime Lozano para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De acuerdo a los reportes desde la FMF ese anunció se dará al termino del partido de preparación ante la Selección de Panamá. Asimismo se dará a conocer el listado de Gerardo Martino para la Copa Oro que estará jugándose a la par de Tokio 2020.

Las buenas noticias para Jaime Lozano es que no tendrá que sufrir por dejar a muchos jugadores fuera de la lista. De manera urgente la FIFA y el Comité Olímpico Mexicano (COM) como otros comités llegaron a un acuerdo de que el llamado final fueran de 22 jugadores en total y no los 18 como se tenía estipulado por lo que serán 4 futbolistas más estarán en Tokio 2020.

De acuerdo a David Medrano de TV Azteca con este permiso Jaime Lozano podrá integrar a Sebastián Jurado, Eduardo Aguirre, Jesús Angulo y Fernando Beltrán para estar completos con los 22 futbolistas que estarán viajando a Tokio dentro de los siguientes días.

A la antiguita pa no regarla. Ya ven que se me complica la tecnología.

Falta un que se definirá en las próximas horas. pic.twitter.com/PShqhR2ZZ9 — david medrano felix (@medranoazteca) June 30, 2021

Este miércoles saltarán al campo los que posiblemente serán los titulares para el debut ante Francia en Tokio 2020. Se espera que puedan demostrar una gran juego en conjunto y que no sufran lesiones importantes o de gravedad para no tener que prescindir de ellos. Una vez finalizado el partido Jaime Lozano procederá a enviar la lista oficial de los 22 jugadores que irán a Japón.

De momento son 18 jugadores los que están convocados por lo que los últimos serán nombrados al igual al finalizar el partido. Descartados están Hirving Lozano, Jesús Corona, Edson Álvarez ya que los 3 mayores están fijos con Guillermo Ochoa, Luis Romo y Henry Martín.

Convocados al momento

Luis Malagón Guillermo Ochoa Jorge Sánchez Vladimir Loroña César Montes Jesús Angulo (Atlas) Erick Aguirre Luis Romo Carlos Rodríguez Fernando Beltrán Joaquín Esquivel Uriel Antuna Sebastián Córdova Roberto Alvarado Diego Lainez Alexis Vega Eduardo Aguirre Jesús Angulo (Chivas)

De igual manera, Gerardo Martino dará a conocer su lista para Copa Oro, misma que será una de las importantes de esta noche ya que se espera que oficialmente hagan el llamado o no de Javier Hernández. Luego de tantas convocatorias negadas y con el buen ritmo que tiene y las bajas inesperadas de otros jugadores podría ser una opción o simplemente ser ignorado por el seleccionador.

