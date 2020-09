Selección Mexicana supera a Alemania, Holanda e Italia en el Ranking de FIFA

Suiza.- Este jueves la FIFA dio a conocer el famoso ranking el cual no mostró cambios significativos pues desde hace poco más 8 meses no se habían tenido partidos de selecciones nacionales. Ahora con el regreso de la Liga de Naciones de la UEFA se pudo reactivar esta lista. La noticia que entusiasma a más de uno es saber que México se mantuvo en el lugar 11 por encima de potencias como la excampeona del mundo, Alemania o Italia.

De acuerdo al comunicado de la FIFA el regreso de los partidos por la UEFA hizo algunos pequeños cambios en la lista, y aunque los 10 primeros siguen siendo los mismos desde hace meses, su han modificado sus lugares. El caso puntual lo tuvo Portugal que con sus dos victorias llegó al quinto puesto. España es otro de los equipos que escalaron peldaños llegando al séptimo.

Los que perdieron un lugar fueron Uruguay y Croacia, equipos que no han tenido la actividad necesaria, principalmente en el caso de Uruguay quien no ha tenido partidos desde el año pasado, por su parte Croacia si jugó en este regreso de la Liga de Naciones pero no le fue muy bien con dos derrotas ante Portugal y Francia.

México ocupa el lugar 11 del ranking de FIFA | Captura de Twitter

En el caso de México quien no ha tenido un partido oficial desde octubre de 2019 cuando se midieron ante Trinidad y Tobago es que Gerardo Martino no tiene un trabajo con sus jugadores. Aun así se pudo mantener cerca de los mejores 10. Actualmente el combinado azteca ocupa el lugar 11 superando potencias mundiales como Holanda que recién salió del listado, Alemania e Italia dos selecciones de bastante prestigio.

México podría alcanzar la zona de los mejores en las siguientes semanas. Primera midiéndose ante Costa Rica y en el mes de octubre ante Holanda en calidad de visita. En caso de ganar ambos juegos las posibilidades de poder entrar es muy alta pues, cuenta con 1621 puntos mientras que el número 10 que es Colombia descansa con 1622 unidades.

Ranking de FIFA del mes de septiembre | Vía Twitter FIFA

Los resultados que podrían meter a México entre las mejores 10 selecciones del mundo se revelarán el próximo 22 de octubre una vez que los partidos de la Fecha FIFA culminen, con la jornada 3 de la Liga de Naciones de la UEFA, el inicio de eliminatorias en Conmebol y los amistosos.

Los otros equipos que ocupan los primeros lugares son Bélgica, Francia, Brasil, Inglaterra, Portugal, Uruguay, España, Croacia, Argentina y Colombia, justo es es orden teniendo más de 100 puntos de diferencia entre el primer lugar hasta el número 10.