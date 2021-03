Selección Mexicana va ante Costa Rica una vez más sin delanteros confirma Gerardo Martino

Austria.- La esperanza es lo último que muere pero ante las últimas palabras de Gerardo Martino todo indica que la Selección Mexicana no podrá contar con Henry Martín ni con Alan Pulido quienes no habrían recuperado de sus problemas musculares y no estarían arriesgando a que se complique por lo que una vez más pelearían sin un delantero.

Este lunes en conferencia de prensa Gerardo Martino confirmó que los delanteros no pudieron recuperarse de sus dolores musculares por lo que no serán de la partida de este martes ante Costa Rica en Austria como parte de la gira por Europa, recordando que ya lo hizo en su partido anterior y cayó 1-0 ante Gales.

"No creo que podamos utilizar a ninguno (Henry y Alan) de los futbolistas", comentó el argentino. También hizo referencia a que no es una opción cambiar su parado y estilo de juego aunque no tengan delanteros, asegura que seguirá con su mismo plan restando importancia a la derrota ante Gales. "Alterar o no el equipo no garantiza el éxito, tenemos un plan en cada una de las giras y seguiremos con el mismo plan", agregó Martino.

México va de nuevo sin delanteros ante Costa Rica

México tendrá acción este martes en punto de las 13:30 pm y podrás seguirlo totalmente en vivo por Azteca, TUDN y Canal 5, estos partidos son utilizados para prepararse de cara a la Copa Oro y eliminatorias que se tendrán dentro de algunos meses.

Gerardo Martino también fue cuestionado de si Javier Hernández sería tomado en cuenta para la Selección ahora que el espacio en la delantera no hay alguien confirmado por la baja de Raúl Jiménez como la falta de juego de los que ahora están. Y para ello el estratega comentó que todos los jugadores que puedan ir y tengan un buen rendimiento son considerados.

"Todos son seleccionables y que estén habilitados para jugar con la Selección son tomado en cuenta. Después hay un rendimiento que deben cumplir y de ahí se hace la convocatoria algo que muchas veces no gusta", dijo Martino.

Ante las palabras del estratega México no estaría modificando su parado y sus jugadores para enfrentar a Costa Rica, la Selección Mexicana repetiría su para su siguiente duelo saltando con Guillermo Ochoa, la línea de 4 con Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, César Montés, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Andrés Guardado y el ataque con Orbelín Pineda, Hirving Lozano y Jesús Corona.

Aunque también podrían ir de inicio Luis Romo o arrancar con Diego Lainez, también dado oportunidad a Jonathan Dos Santos aunque posiblemente un cambio total de jugadores no se vea si no que mantengan la base del primer partido.