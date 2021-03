Selección Mexicana y sus uniformes más polémicos a través de su historia

Ciudad de México.- Este lunes la Selección Mexicana en conjunto con Adidas presentaron el nuevo uniforme de local del combinado tricolor quien desde hace dos años ha dejado en el pasado al tradicional color verde para explotar los uniformes alternativos principalmente los que tienen en tonalidad negra. Ahora su más reciente camiseta genera rechazo por tener colores que no representan al equipo como el magenta (rosa).

El uniforme tiene un diseño hipnotizante con grecas de color magenta que forman algunas figuras principalmente el frente del uniforme, la base del mismo es negro, pero a combinación nunca antes vista para el combinado nacional divide las opiniones pues algunos no les agradó y a otros más fue un acierto jugar con el diseño alternativo.

Pero ese no ha sido el único conjunto que se ha sido cuestionado por los aficionados, en la historia desde que Adidas firmó contrato con el seleccionado mexicano a entregado ciertos uniformes que no han convencido a todos los fans y que los catalogan como algo polémico que no deber ser usado por el representativo mexicano. Aun que fuera de la marca alemana también han existido algunos diseños que no agradan a muchos y otros históricos.

Uniformes más polémicos de la Selección Mexicana

México 1997

En el 97 previo al Mundial de Francia 98, la Selección Mexicana ya tenia en vista sus uniformes, esos que dejaron huella el usar la famosa Piedra del Sol en sus uniformes como una marca de agua, al punto de que es una de las favoritas de los aficionados, pero el intentar explotar ese mismo diseño intentaron algo que a la vista no fue muy agradable. ABA Sports quien estaba encargada de la Selección entregó un jersey rojo con el diseño de la pierda en color verde los que hizo algo muy llamativo pero poco agradable a la vista.

Kit Mundial 2014

Para el Mundial de 2014 en una de las épocas para la Selección Mexicana más complicadas en una eliminatoria de Concacaf fueron presentados los uniformes de local y visita los cuales en muchos de los casos fueron rechazados en su totalidad por no tener un diseño nada agradable. El de local si bien era verde, contenía hasta 2 tonos del mismo, en el pecho cruzaban muchas líneas verticales y la vista se la llevaba una "M" que se formaba con un "rayos" que caían en el escudo.

Para el uniforme de visita el diseño no fue para nada mejor, Una tonalidad roja que llamaba mucho la atención que en el pecho también tenia unas líneas que atravesaban todo, parecido a un registro de electrocardiogramas, algunos otros los compararon con la ropa del famoso personaje animado Charlie Brown, el mismo uniforme no fue aceptado pero con el tiempo entró un poco en el gusto de los aficionados.

M gigante en el uniforme

En el año de 1995 la marca de ABA Sports tenía ya los derechos para vestir al equipo mexicano. Antes de revolucionar el diseño de la Selección Mexicana con el uso de la Piedra del Sol como marca de agua intentaron darle identidad poniendo una enorme letra M en el uniforme en color blanco. La M era grande que abarcaba casi toda la camiseta, incluso el número se podía llegar a perder entre el su diseño.

México de color guinda

Aunque no generó rechazo si fue uno de los jersey polémicos de la Selección Mexicana pues para el Mundial de Corea-Japón en 2002, la marca mexicana Atlética tomó los derechos de la Selección y les creó uno de los uniformes que hasta al día de hoy no se ha repetido y es que se utilizó el color guinda o tinto como segundo uniforme. Ese color tiene historia en el futbol mexicano pues ya fueron indumentarias que su usaron en las Copas del Mundo de Uruguay 1930, Brasil 1950 y Suiza 1954.

La que prohibió el Gobierno Mexicano

En 1999, cuando otra marca mexicana, Garcis era dueña de los derechos para vestir a la Selección Mexicana tuvo problemas con el Gobierno Mexicano pues tenía listo un diseño para la Copa Confederaciones de México, pero al ser revelada se notó que en el pecho portaba el Escudo nacional, el águila devorando a la serpiente, algo que tuvo que prohibirse ya que de acuerdo a los estatutos, los símbolos patrios están prohibidos para su uso comercial en particulares.

