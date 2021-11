Selección Mexicana: ¿Qué pasó entre Guillermo Ochoa y Oswaldo Sánchez?

Al parecer la relación entre el ex portero Oswaldo Sánchez y el actual portero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, esta rota debido a mal entendidos así lo declaro el ahora comentarista deportivo y ex portero de México.

Oswaldo Sánchez reveló que todo ocurrió en un partido de la Selección Mexicana en el 2010, el cual se disputó en la Comarca Lagunera ante Corea del Norte, y en el que Ochoa tuvo un error, lo que provocó que Sánchez, a manera de broma fingiera querer entrar al campo a ocupar su puesto.

"Yo no sabía que la cámara me estaba tomando y yo estaba con el Chato Rodríguez, con el Gordo Becerra, el Pelón Carlos Ochoa que me llevaba bien con ellos en Santos. El palco de al lado era de Matías Vuoso, estaba el Cloroformo Padilla y Salvador Mariscal, gente de fútbol y de box. Estábamos con la fiesta total en Torreón porque nunca había ido la selección a jugar y me dicen: ¿A poco no te dan ganas de meterte? ¿Se equivoca o no?

"Le digo, 'le tiran de afuera yo creo que se le movió'. Estoy debatiendo con él, nos separaba una parte de cristal, y me dice, '¿a poco no te dan ganas de meterte?' y digo sí y se me ocurre hacer así con el saco, y ahí me toma la cámara y dicen 'Oswaldo se burla de Memo'", relató Oswaldo para TUDN.

Sánchez asegura que la relación que tenía antes con Guillermo Ochoa, señala que siempre lo va a respetar y sabe que reconoce que es uno de los mejores porteros que ha tenido el combinado nacional.

"Memo no tengo la necesidad de burlarme de ti ni lo haría nunca porque fuimos compañeros de profesión y de alguna forma rompió la relaciona con Memo y yo porque tal vez él haya creído que yo me burlé y no me puedo burlar de un compañero ni en ese momento ni ahora ni nunca. Quería aclararlo porque mucha gente me ha preguntado", agregó.