Selección Nacional: Entrenador del Herediano enciende el partido del domingo en el Azteca

El encuentro del próximo domingo en el dos veces mundialista Estadio Azteca enfrenta al conjunto de México, quien recibe a su similar de Costa Rica, en la jornada número 10 del octagonal final de la Concacaf con miras al próximo mundial de Qatar 2022. La rivalidad entre ambas escuadras, ha incrementado en las últimas décadas, otorgando al público grandes encuentros de futbol jugados al más alto nivel físico, así como memorias imborrables en el colectivo. Y como era de esperarse, las naciones comienzan a encender el juego con declaraciones en contra del rival.

Tras la victoria de los Ticos ayer por la tarde en calidad de local ante cuadro de Panamá, con anotación de su capitán Bryan Ruiz. Jafet Soto, entrenador del Herediano, habló acerca del enfrentamiento donde su selección visitará el estadio Azteca, argumentando que México vive en una realidad a la cual que no pertenece. Además de dejar claro que las eliminatorias mundialistas han dejado de ser de trámite para los aztecas, al tiempo de hacer un balance de la situación actual que vive el balompié tico, que busca obtener su boleto de manera directa a la justa mundialista del mes de noviembre.

“Hace mucho que la selección de México se cree más de lo que es, no lo digo yo, entre líneas Héctor Herrera explica eso, que cuando llegan a jugar en Costa Rica el estadio pesa, cuando van a Honduras el estadio pesa, entonces reconoce que ellos mismos no pesan en el Estadio Azteca, porque la afición no pesa. Las eliminatorias sencillas quedaron en el pasado, los mismos jugadores se han comido el cuento de que caminando van a ganar y así lo vimos en Jamaica, en donde México estuvo a nada de hacer un ridículo. Eso te da la credibilidad y el convencimiento de que puedes sacar algo en México" expresó el estratega del Herediano en entrevista para MARCA.

Las esperanzas de los costarricenses en la presente eliminatoria, se basan, en gran medida, en el resultado del próximo domingo en contra de México, rival que se encuentra cinco puntos por encima de ellos en la clasificación. Costa Rica actualmente es número cinco en la tabla general con 12 Puntos; balance de tres ganados, tres empates y la misma cantidad de derrotas, consiguiendo siete dianas a favor y la misma cantidad en contra. El combinado costarricense se juega más que 3 unidades el domingo en el Coloso de Santa Úrsula que no tendrá a los aficionados en las gradas tras las sanciones de la FIFA al tricolor.

El último encuentro entre ambas selecciones se registró el domingo 5 de septiembre en el Estadio Nacional de Costa Rica, con un aforo limitado debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19. En aquel cotejo, los dirigidos por Gerardo “Tata” Martino consiguieron una victoria tras la notación de Orbelín Pineda desde los 11 pasos, engañando a Keylor Navas con un toque sutil a la base derecha del palo tico. Costa Rica buscará el “Actecazo” en su visita a la capital mexicana.