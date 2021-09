Selección Nacional: ¿Qué jugadores no repetirían la titularidad vs Costa Rica?

Ciudad de México.- La Selección Mexicana, la cual es dirigida por Gerardo "Tata" Martino, comenzó de un modo irregular y nada convincente las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Con gol de último momento de Henry Martín, delantero del América, se salvó una floja presentación en el Estadio Azteca recibiendo a una alterna plantilla de Jamaica.

El cuadro caribeño vino a México con un equipo distinto debido que sus figuras no lograron salir de Inglaterra, donde militan actualmente, por las medidas sanitarias por la pandemia del Covid-19. Situación que estuvo cercano a no influir tras encontrar el empate a los 65' y complicar las cosas al Tricolor.

Pese a que se consiguió las tres unidades el cuadro nacional no empezará con el mismo once el próximo domingo en su visita al Estadio Nacional de Costa Rica, ya que la rivalidad y el nivel será distinto a comparación del juego de anoche en el Coloso de Santa Úrsula.

Luego de la actuación en la CDMX, "Tata" utilizó una alineación procedente de la Liga MX, pero en realidad no fue la idea más lógica que haya tomado, por lo que uno de los que, principalmente, no entraría en el once inicial sería Roberto "Piojo" Alvarado, quien se vio perdido en su demarcación, como pasar a ser el villano al fallar un gol servido en bandeja que le otorgó Rogelio Funes Mori, a centímetros de la cabaña jamaicana.

Alexis Vega marcó en el Azteca

Twitter Selección Nacional

Incluso el propio Funes Mori podría estar en duda de si empezar o no en San José, ya que en el inicio del Octagonal presentó uno de sus peores partidos vistiendo la casaca de la Selección Nacional. Lo salvaría por haber estado con Martino desde la pasada Copa Oro 2021, aunque se pensaría comenzar con Alexis Vega y Henry Martín.

Ambos anotaron los dos tantos que registra el Tri en las eliminatorias de la Concacaf. Vega repetiría titularidad y Martín podría obtener la oportunidad de salir desde el arranque frente a los ticos, ya que ingresó al campo a falta de 20' del tiempo complementario. .

Henry Martín anotó el triunfo en el Azteca

Twitter Selección Nacional

Otros que podrían quedar en la banca serían Edson Álvarez y Sebastián Córdova. El binomio quedó a deber en el partido al igual que Luis Romo, quien fue utilizado en la lateral de la Selección y en su lugar vendría apoyar Carlos Rodríguez, Orbelín Pineda y Andrés Guardado

Serán dos días para que el estratega determine quienes serán los once jugadores efectivos para salir al campo del Nacional y jugar contra Costa Rica, quien ha demostrado que jugar en casa es complicado de enfrentar. México comprende estadísticas positivas en San Jose, especialmente, en el Estadio Ricardo Saprissa, pero en la actual sede de los centroamericanos se comprende una victoria, dos empates y una derrota.