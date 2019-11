Seleccionados de Chile se niegan a jugar amistoso ante Perú

Chile.- La Selección Chilena ha decidido no jugar ante su similar de Perú el próximo 19 de noviembre en partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de este mes debido a los múltiples problemas políticos que atraviesa el país andino.

Mediante un comunicado, la Selección Chilena informó que "los convocados a la Selección Absoluta de Chile han decidido no disputar el partido amistoso internacional ante la Selección de Perú, programado para el próximo martes 19 de noviembre, en Lima. La decisión fue adoptada por el plantel tras una reunión realizada esta mañana en el Complejo Juan Pinto Durán.

Comunicado oficial sobre el partido de #LaRoja ante Perúhttps://t.co/9gA6jytsFi — Selección Chilena (@LaRoja) November 13, 2019

El seleccionador nacional Reinaldo Rueda liberó de manera inmediata a todos los futbolistas, quienes desde este momento quedan a disposición de sus respectivos clubes. La Federación

de Fútbol de Chile ya le comunicó la situación a su par de Perú".

Jugadores como Arturo Vidal y Gary Medel compartieron en sus redes sociales un mensaje explicando la decisión y apoyando su postura en este tipo de situaciones ademas de externar el apoyo a todos su seguidores.

Tambien futbolistas como Charles Aranguinz y Jean Meneses apoyaron esta postura, teniendo un declaración del jugador que milita en el futbol alemán. "no se debería jugar, respetando lo que está pasando en el país" a lo que el jugador de León de México mencionó "estoy con el pueblo. Me toco estar abajo, donde realmente se sufre y nadie me lo tiene que contar. Espero que se solucione todo y le den a la gente lo que merece".