¡Señor Pool! Sunny Ray enloquece a sus fans con cosplay de Deadpool

México.- Es bien sabido que Sunny Ray es una experta en el mundo del cosplay y eso ha quedado más que claro en el sin fin de publicaciones que ha compartido con sus seguidores en redes especialmente sobre personajes que son muy atractivos y que con ella lucen aún más gracias a su belleza natural. En esta ocasión como tal no se trata de un personaje que luzca muy bien pero si es de los queridos por el mundo de Marvel, se trata de Deadpool, el irreverente antihéroe que personificado por la modelo le dio un nuevo significado.

Todo se dio a conocer gracias a las redes sociales de Sunny Ray en donde apareció con el traje característico del personaje si bien no es el que usa en sus películas o en comics dado que se trata de un traje genérico logró mucha aceptación de sus seguidores quienes le dieron el visto bueno a tan encantadora presentación que dejó sin palabras a más de uno.

En las dos fotos que Sunny Ray compartió, una en su Twitter y una más en Instagram puede verse como el traje entallado a su figura deja al descubierto las curvas de la modelo, no es un secreto que la influencer posea unos de los físicos más laureados en las redes en especial para el mundo del cosplay pero ahora quedó comprobado de que solo se necesita un traje ceñido a su figura para darlo a conocer.

Sunny Ray deslumbró con su ternura y belleza con cosplay de Deadpool | Foto: Twitter

Los amantes de Deadpool no dejaron pasar la oportunidad de hacerse saber que les cumplió uno de sus sueños al verla de esa forma, muchos más le aplaudieron al atreverse y que el mismo tiempo luciera tan bien. Aunque Sunny Ray no es de las divas que se hagan pequeñas por la vergüenza y es que al contrario, es una de las modelos que más veces han retado a la censura en las redes y de momento no le han podido atrapar.

Te recomendamos leer

Sunny le sacó una sonrisa a sus fans con tremenda postal | Foto: Instagram

El gran punto a su favor con el mundo del cosplay para Sunny Ray es que tiene a un gran ángel para ello, su rostro y belleza sin duda le da ese plus, aunque tambien no hay que dejar de lado el toque atractivo que le pone a todas sus fotos que logran miles y miles de reacciones.