“Sentimos que no se nos da el crédito suficiente”: Roberto Osuna

Culiacán.- La situación actual en Grandes Ligas no es la ideal, ya que MLB no ha llegado a un acuerdo con el Sindicato de Peloteros para concretar el inicio de la próxima temporada. Uno de los motivos es porque los jugadores consideran que no se les da el valor que merecen, por el espectáculo y esfuerzo que realizan en el diamante, además de que la pandemia que se vive pone más delicado el panorama. Así lo declaró el lanzador sinaloense de los Astros de Houston, Roberto Osuna.

¿Cómo te encuentras viviendo esta pandemia?

Bien, cuidándonos y tomando las cosas en serio; haciendo un poco de ejercicio y manteniéndonos en casa. Estamos saludables y en familia esperando que ya pase esto. Ahorita que no hay certeza sobre si se jugará o no, ¿cómo le hace un pelotero para estar listo?

Ha sido muy difícil para nosotros prepararnos, porque no sabes para cuándo se jugará, y el mantener un ritmo de entrenamiento, porque te cansarás y desgastarás la mente. No podemos ir muy rápido, ni lento. Tenemos grupos y nos mantenemos en contacto. Es algo complicado para nosotros, porque no sentimos que se nos da el suficiente crédito de lo que significamos para el beisbol.

¿Cuándo visualizas que llegue este acuerdo?, ¿ya está cerca de concretarse algo?

La verdad, no sé nada. Prácticamente tenemos juntas todos los días. Estamos indecisos a las propuestas que se han dado, inclusive a la última que se ha dado. Se me hace todavía una propuesta no suficientemente seria para el trabajo que hacemos, además de que es bastante el riesgo. Qué más quisiéramos nosotros jugar ya mañana.

Con respecto al tema récord de Mariano Rivera y sus salvamentos, ¿es algo que tienes en mente?

Mucha gente me hace ese comentario de que si me imagino superando a Mariano, pero es algo que no pasa por mi mente seguido. Trato de enfocarme día a día. Sabemos que ese récord no es fácil. Me gustaría tener una carrera larga y ojalá se pueda; y si no, ni modo. Disfruto al máximo mi carrera en Grandes Ligas.

¿Cómo se encuentra Roberto Osuna mentalmente después de haber disputado la pasada Serie Mundial y qué tan listo está para buscar revancha?

Fue una Serie Mundial muy rara. Nos ganaron y nos sorprendió bastante, porque los Nacionales eran el último rival que esperábamos enfrentar, y creo que caímos un poco en confianza. Nos salió un equipo demasiado fuerte y, a pesar de que perdimos, me encuentro contento de haber jugado una Serie Mundial.

No me quedó ninguna espina clavada, porque hay jugadores que no alcanzaron a jugar esta instancia.

¿Te veremos jugando en la LMP este próximo año?

Si hay temporada, sí. La intención es venir. Obviamente, a mí sí me gustaría jugar, sobre todo por lo que no hemos jugado. Los relevos tenemos que tener nuestros brazos en condiciones porque al final del año picho 80 entradas, y lanzar la mitad no me favorece nada. Creo que reportar a Charros sería algo importante.

Te puede interesar

Qué fue de la vida de Salvador Sánchez

Cómo será la clasificación de México para el mundial de Catar 2022

Norma Palafox se saca la mejor foto al llegar a los 2 millones en redes