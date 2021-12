¿Será el fin? Julio César Chávez Jr asegura que se retirará del box si el youtuber Jake Paul le gana

México.- Julio César Chávez Jr confía mucho en si mismo que luego de su última pelea ante el peruano David Zegarra aseguró que su siguiente rival tiene que ser el youtuber Jake Paul, quien aunque tiene ya algunas peleas de box como en las Artes Marciales Mixtas, comentó que no tiene miedo de enfrentarlo y que de ser necesario apostar su carrera para poder tener la oportunidad de medirse ante él y que en caso de perder aceptaría su retiro de manera inmediata.

"El hijo de la leyenda" ha buscado desde hace meses un enfrentamiento ante Paul, pero el mismo atleta le ha negado la posibilidad al referirse que "nunca pelearía ante perdedores", lo que hizo molestar a Julio y así lo externó alguna vez en sus redes. Curiosamente hace unos días Jake Paul tuvo una pelea ante Tyron Woodley a quien venció sin problemas con nocaut y tras la victoria se desató el rumor de que la empresa que representa a Jake Paul estaría buscando un duelo ante el mexicano.

Ante eso Julio César Chávez Jr dejó sus primeras impresiones y aseguró que pelearía ante él hasta gratis ya que reveló que no aceptaría ningún pago si pierde, y que se retiraría del boxeo sin problema alguno, "Yo hablo de mí no de los demás personas, no estoy para criticar a nadie, yo hablo analizando el boxeo. Ojalá me regale unos millones con el Jake Paul. Si me pega me retiro, no cobro, no quiero dinero si no le gano me retiro, no me interesas su bolsa si no le ganó", dijo Julio.

Leer más: Liga MX: ¿Y Europa? Luis Romo apunta a ser nuevo refuerzo de Rayados

Por si fuera poco y para intentar encender las pasiones y que alguno de los hermanos Paul se atrevan a pelear ante él, aseguró que solo el morbo mueve sus peleas, y que saben con quien armar sus duelos para salir beneficiados haciendo referencia a la pelea que tuvo Logan Paul con Floyd Mayweather. Les aseguró que con él tambien pueden generar expectativa y mucho morbo y así ganar más dinero y que los espera para una pelea.

Chávez Jr quiere a Jake Paul como su siguiente rival | Foto: Captura

"Ellos son fuertes y saben arreglar bien las peleas en sus pesos, sería una cuestión de ponernos de acuerdo. Logan (Paul) ya tuvo una pelea con Maywhather y le echa ganas Generan muchas expectativas y dinero por el morbo, una combinación conmigo sería buena", dijo el mayor de los Chávez Jr. Ahora solo falta que los Paul respondan las declaraciones del mexicano y conocer el futuro de la propuesta.

Cuestionado por su supuesto dopaje

Chávez Jr fue puesto en la mira luego de que se filtrara un video en donde se le miraba inhalando una sustancia en plena pelea, luego de que muchos comentarios asegurando que era droga, el mismo boxeador salió a revelar la situación y evitar que sea mucho más grande el problema. A través de sus redes sociales anunció que todo se trató de un medicamento que le ayudó para respirar bien ya que durante la pelea tenía un poco de gripa y el uso del Iliadin fue aceptado por el rival por lo que no hubo nada ilegal según las palabras del "Hijo de la Leyenda".