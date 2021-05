Serena Williams pone en duda su asistencia a Juegos Olímpicos por temas familiares

Italia.- En conferencia de prensa previo a la WTA 1000 en Roma Serena Williams habló acerca de su regreso a los campos tras el nacimiento de su hija el cual le ha costado pero asegura que podrá competir en Roma previo al Grand Slam como lo es Ronald Garros a finales del mes de mayo. Asimismo reveló algo que dejó en duda su participación en Juegos Olímpicos, pues asegura que no ha pensado totalmente si debe ir.

Esta decisión la argumenta luego de que se le preguntara si asistiría a la justa olímpica aun sabiendo que por temas de salud su hija no podría acceder al país asiático lo que Serena respondió que aun es un tema de pensarse ya que desde que nació su hija no se ha separado de ella y unos Juegos Olímpicos muy lejanos de casa y bajo las condiciones que se viven la hacen dudar.

"No he pensado mucho al respecto, aunque es muy buena pregunta. No he pasado ni 24 horas sin ella. Es una especio de respuesta en sí misma, somos mejores amigas nosotras. Creo que hay otras razones, no he pensado mucho sobre Tokio", afirmó la tenista. Además agregó que la modificación del evento ha hecho que las competencias se junten mucho.

"Me estoy tomando un día a la vez para pensar en Tokio, pero definitivamente tengo que pensar sobre mis próximos pasos", sentenció Serena Williams. Así que solo será cuestión de tiempo para que tome una decisión ya que los Juegos Olímpicos están solo un par de meses de iniciar.

Serena Williams en lo individual ha sido de las más destacadas cada que asiste a este tipo de competencias con 20 años de experiencia ganando oro en Londres 2012 como singles y 3 oros más en dobles en Sídney 2000, Pekín 2008 y Londres 2012. No por nada es una de las mejores tenistas en el mundo llegando a ser la número uno del ranking mundial.

Otras tenistas como la actual número 2 del mundo de la WTA, Naomi Osaka nacida en Japón asegura que esta situación en su país generará mucha incomodidad para los atletas y para quienes estén en el momento. Los Juegos Olímpicos a su forma de ver las cosas serán muy limitados por la pandemia de Covid-19, principalmente por el peligro de contagios.