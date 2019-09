"Serena no apareció", dice Williams tras perder el US Open

Nueva York.- Serena Williams aseguró el sábado que jugó "su peor partido" en la final del US Open, que perdió y le impidió empatar el récord de Grand Slams de Margaret Court.

Williams, favorita a llevarse su séptimo US Open, cayó ante la canadiense debutante Bianca Andreescu (15), de 19 años.

"Creo que ella trajo más intensidad que versatilidad, no le di mucha oportunidad para tener versatilidad. Amo a Bianca, creo que es una chica grandiosa, pero pienso que éste fue el peor partido que jugué en el torneo. Es muy duro saber que pude hacerlo mejor", dijo Williams en rueda de prensa.

"Es muy duro en este momento tomar esto y decir 'no fue para ti hoy', pero creo que es muy difícil en este momento y decir que estuviste bien porque no creo que lo estuve. Creo que pude jugar mejor, creo que pude hacer más, creo que pude ser más Serena hoy. Honestamente, creo que Serena no apareció".

"Tengo que descifrar cómo hacer para que aparezca en más finales de Grand Slam", siguió la veterana tenista de 37 años, que además de perder en Estados Unidos cayó también en la final de Wimbledon, dos torneo que tampoco pudo conquistar en 2018.

Williams saltó a la cancha sólida, después de perder solo un set en los seis partidos que disputó y contando con el apoyo incondicional de Flushing Meadows, donde ganó por última vez ante la danesa Caroline Wozniacki en 2014.

"Estaba pensando 'Okay Serena, no perdiste un servicio, te quebraron el servicio tal vez dos veces en el torneo, y no pudiste golpear un primer saque hoy?', ¿cómo juego a un nivel como este en una final? De nuevo, Bianca jugó bien, creo que su retorno me hace jugar mejor y me pone presión. Pero es inexcusable que haya jugado a este nivel".

Es muy frustrante, estar tan cerca, tan cerca, y al mismo tiempo tan lejos", añadió.

Williams, que nunca tomó la delantera en el partido, terminó con ocho dobles faltas y una efectividad de 44% del primer servicio con 33 errores no forzados, ante 17 de su rival, la mayoría en el segundo set cuando estuvo más en problemas.

La estadounidense se quedó una vez más con las ganas de empatar el récord de Court, y superar dos marcas de la legendaria Chris Evert: el número de victorias, en el que ambas están empatadas en 101, y su número de títulos de US Open en la "era Open", del que ambas tienen seis.

"No estoy necesariamente buscando récords", aseguró. "Estoy tratando de ganar Grand Slams, es definitivamente frustrante, pero estoy aquí, todavía sigo haciendo lo que hago", descartando retirarse.