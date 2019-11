Sergey Kovalev pide revancha al 'Canelo' pero responde Julio César Chávez Jr

Rusia.- Sergey Kovalev ha decidido pelear por la revancha ante el 'Canelo' Álvarez y a través de su cuenta de Instagram publico un mensaje donde argumentaba que si Saúl Álvarez cree que lo derrotó entonces que debería aceptar una nueva pelea.

Aparentemente no está satisfecho con el resultado de la pelea del pasado 2 de noviembre cuando con un derechazo el tapatío lo mandó a la lona para proclamarse campeón. En su mensaje explico que el tiempo de recuperación de la pelea que sostuvo ante Anthony Yard no fue el adecuado pues su duelo fue el pasado 24 de agosto y solamente dos semanas después comenzó con la preparación para el combate ante el mexicano.

Y por ese motivo él cree que su rendimiento se vio afectado y no pudo mostrar su verdadero potencial.

Te puede interesar: Canelo noquea a Kovalev y es campeón semipesado del OMB

"Canelo no me habría ganado la pelea si se hubiera dado después de tener un descanso completo tras mi pelea con Anthony Yard. El equipo de Canelo calculó todo y me hizo una oferta comercialmente intereante" escribió

Afirma que la pelea con Yard estaba pactada para el 29 de junio pero al final se dio en agosto y solo tuvo poco días de descanso. "Y todo esto teniendo en cuenta el hecho de que bajé 12 kilogramos para estar en el limite de peso semipesado".

"Por lo tanto, si Canelo realmente cree que me ganó, entonces debe confirmar esto con una revancha que se podría celebrar, por ejemplo, en mayo de 2020".

Despues de hacer el mensaje publico uno de los hijos de la leyenda, Julio César Chávez Jr respondió la publicación con un contundente mensaje para el ruso.

Te puede interesar: Julio César Chávez Jr sí peleará ante Jacobs... pero en Phoenix

"No digas más mierda hermano, aprende a perder. Si tú quieres más dinero, dile. Con el respeto que te mereces, es tu realidad. ¿Nadie te puso una pistola para que aceptaras o si?

De este manera el Junior defendió la victoria de Saúl Álvarez y ratificó la victoria sobre el ruso. Mientras Chávez se prepara para su pelea para el próximo 20 de diciembre en Phoenix, Arizona ante Daniel Jacobs.