Sergiño Dest a una firma de ser el nuevo lateral de Fútbol Club Barcelona

Amsterdam.- Solo es cuestión de horas para que el Barcelona anuncie a su nuevo jugador, se trata de Sergiño Dest el estadounidense que actualmente juega en el Ajax y es compañero del mexicano Edson Álvarez. Este domingo llegaría a Barcelona para sellar el contrato con su firma para ser el nuevo lateral de Ronald Koeman.

De acuerdo con medios europeos la transacción se finiquita este lunes o martes, cuando el jugador presente sus exámenes médicos y firme su contrato. Asegurán que la nacionalidad del entrenador y el jugador como Frankie de Jong habrían tenido mucho que ver con la llegada al equipo pues Dest también tiene su pasaporte holandés aunque se ha decidió por jugar con los Estados Unidos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En su más reciente partido, que fue el de este sábado donde el Ajax derrotó al Vitesse, el jugador a pesar de ser el titular en la lateral, no vio actividad solo en los últimos minutos del partido esto con miras a la salida del equipo y así evitar alguna lesión. De acuerdo con ESPN el contrato que le habrían ofrecido está en 20 millones de euros íntegros más 5 millones más en variables.

Se estima que su contrato será por las siguientes 5 temporadas, su lugar en el campo estaría en la lateral de la derecha. Si se llega a cerrar la transferencia, su debut podría ser hasta la jornada 4 de LaLiga, recordando que este domingo el Barcelona arranca de forma oficial el torneo 2020-2021 ante el Villarreal.

Sergiño Dest jugador del Ajax que está por llegar al Barcelona | EFE

Este mismo futbolista estaba siendo pretendido por el Bayern Munich quien aparentemente ya tenían algo adelantado con el Ajax pero de último momento se inclinaron por la oferta del Barcelona. Recientemente en declaraciones de Ronald Koeman explicó que en Barcelona no había posibilidad de contratar jugadores si antes no se vendían, eso se habló por la posible llegada de Memphis Depay peo al final no se concretó por falta de recursos.

Presentación de otros refuerzos del Barcelona | Vía Twitter Barcelona

Ahora con la venta de Luis Suárez quien fue de los que menos ingresos se tuvo, también la venta de Arturo Vidal y Nelson Semedo quien dejó su lugar para la posible llegada de Sergiño Dest. Por lo que la solvencia económica del club permitiría pagar esa cantidad de dinero al Ajax.

A pesar de que podría ser el quinto refuerzo del equipo, este sería el primero que pide Koeman pues hay que recordar que jugadores como Miralem Pjanic, Trincao, Pedri y Matheus fueron pedidos por el anterior entrenador y por la directiva. Se esperan más jugadores principalmente un delantero pues hasta el momento no hay quien se haga cargo de los goles, sin un punta oficial ante la salida de Luis Suárez.