Sergiño Dest no continuaría en el Barcelona por petición de Xavi

España.- Los cambios en el Barcelona se siguen dando y ahora se pronostica una salida más para el cuadro catalán, se trata Sergiño Dest quien no sería ya parte del plantel por petición de Xavi quien le habría comunicado al jugador y a la directiva que ya no cuenta con él pues tiene otros planes para otros jugadores y no para el americano.

De acuerdo con ESPN Xavi Hernández la ha hablado y le ha comunicado que ya cuenta con él para su plantilla, "La situación de Dest ha ido cambiando. De entrada se le comunicó que contaban con él y que podría ser utilizado incluso para cubrir el lateral zurdo, pero con el paso de las semanas el discurso cambió y el estadounidense debe buscarse un nuevo equipo", agrega la fuente.

Otra de las situaciones que ha acelerado la posible salida del jugador del Barcelona es la posibilidad de liberar el tema económico y que por ahora ha sido uno de los problemas más grandes del equipo al no poder dar de alta a los refuerzos que por ahora hay varios que no han podido ver acción por la misma situación. Si bien los principal es que salga del equipo aún no hay una oferta en la que puedan poner las esperanzas para habilitar su salida.

El estadounidense tiene contrato vigente con el Barcelona hasta 2025 y a lo largo de estos meses ha sido buscado por otros clubes pero el Barcelona le ha negado la ida a clubes como el Bayer Munich o conjuntos como el Atlético de Madrid por ser rivales directos que podría encontrarse en el camino de LaLiga como en Champions League.