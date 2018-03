"Ser amigo de Messi no me garantiza nada en la selección": Agüero

Manchester, Inglaterra.- Sergio Agüero terminó con la polémica asegurando que ser amigo desde hace mucho tiempo de Lionel Messi no lo ha puesto en el once titular de la selección de Argentina.

"Soy amigo de Leo pero tampoco es que siempre fui titular. Cuando empecé con Coco (Alfio) Basile no era titular y estaba Leo. Después llegó Diego (Maradona), estuvo Checho. Sabella fue el que apostó por mí. Con el Tata (Gerardo Martino) entraba y salía con el Pipa", mencionó el elemento del Manchester City en entrevista con Fox Sports.

El sudamericano también se refirió al momento en el que crack del Barcelona sorpredió a todos al señalar que dejaba a la Albiceleste tras perder la Final de la Copa América Centenario.

"Yo lo conozco a Leo, cuando dijo que se iba de la selección no le podés decir ni 'a'. Hay que dejar que pase la furia del momento. A él también le tocó perder. No dijo nada, después lo pensó bien con tiempo. Se siente cuando él no está, más allá de lo que da en la cancha. Por suerte cambió de idea", mencionó.