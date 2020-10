Sergio Agüero confiesa que fue un total error comprar un Lamborghini de 1.5 millones de dólares

Inglaterra.- Uno de los hombres que llegó para transformar y ser el precursor para que más futbolistas se unieran al mundo gamer, fue Sergio 'Kun' Agüero que durante la cuarentena ganó mucha más fama a través de sus stream de videojuegos y su divertida forma de ser. Ahora el pasado sábado fue entrevistado en el programa "Santo Sábado" donde se le hicieron algunas dinámicas dejando momentos para recordar.

La ahora estrella de Twicht, Sergio Agüero fue invitado por Guillermo López a su programa, evidentemente fue a través del medio que le ha dado su nueva fama. Mediante una videollamada el 'Kun' dejó ver su nueva faceta como "influencer". Las divertidas dinámicas fueron del agrado del goleador del Manchester City que poco tardó en revelar algunos detalles de su vida que pocos conocían.

El momento estelar fue cuando llegó el tema de "Mi últimos gustito", en donde bromearon y hablaron de ciertas cosas que había adquirido recientemente pero el presentador buscando algo más pudo descubrir que el argentino hace poco más de 6 años se compro un Lamborghini el cual solo usó un par de veces y desde entonces se ha mantenido oculto.

Como su compra más inútil Agüero reveló que hace años se dejó deslumbrar por un Lamborguini Aventador que a la fecha está guardado sin moverse ya en años. "La verdad que sí, para que mierda me compré un Lamborghihi. Debe tener 1200 kilómetros en seis años, no lo usé nunca. Hace años que pienso por qué mierda compré ese coche".

Ante la incredulidad del presentador que veía como el jugador hablaba seriamente y al mismo tiempo se podía sentir su arremetimiento de gastar poco más de 1.5 millones de dólares en un auto que "Ahora está ahí, lo único que hace es pasar frio con la lluvia. Está afuera con telarañas".

Sergio Agüero en su Lamborghini | Foto Especial

En otras de las revelaciones que causaron mucha gracia fue que se quejó de Lionel Messi pues quien ha sido su compañero por muchos años en las concentraciones en Selección es un "quejón" según las palabras del ariete del club inglés. De sus anécdotas que ya ha contado en diversas ocasiones es cuando deja la televisión encendida para poder dormir algo que a Messi no le agrada mucho y que cada mañana lo regaña por la misma acción.

"Estamos mirando tele y en un momento él se da la vuelta y se duerme, yo continuo viendo tele para poder dormirme. En ocasiones lo logro y dejo encendida la tele. Y al otro día, en la mañana me despierta diciendo que siempre dejo la tele prendida".

Actualmente Sergio Agüero está en Inglaterra, no fue considerado para los partidos de Fecha FIFA de octubre luego de una lesión en la rodilla que le costó la temporada con el Manchester City, además de no poder estar en la fase final de la Champions League. Su operación fue con éxito pero su recuperación aun no termina. Se espera que sea este mismo año tenga algo de actividad para poder regresar a tope en la segunda parte de la temporada.

Por ahora solo entrena por separado a la espera de una buena respuesta de su rodilla y no caer en el quirófano una vez más. Ya el City ha tenido actividad en la Premier League pero sin él verlo en la banca en estos momentos no es una posibilidad.