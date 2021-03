Sergio Agüero estaría apalabrado para llegar al Barcelona y sellar la permanencia de Messi

Inglaterra.- Los rumores corren rápido y en muchas ocasiones se convierten en verdad, y es que desde Inglaterra han dado una noticia que puede cambiar el rumbo del Barcelona, se trata de que Sergio Agüero estaría ya en un 90 por ciento fichado por el conjunto español y sería el compañero de Lionel Messi lo que haría que el 10 se quedara en el club.

De acuerdo con el diario Daily Mail, el nuevo presidente del Barcelona, Joan Laporta ya habló con dirigentes del Manchester City y con el mismo jugador para que en el verano firme por el Barcelona. Hay que recordar que el ex Atlético de Madrid termina su contrato este junio por lo que la transacción sería totalmente gratis para el cuadro español.

Ahora el punto principal es que tanto el Kun Agüero como Laporta tienen un acuerdo de palabra pues aunque su contrato vence en unos meses, aun tiene uno vigente por lo que no podría firmar nada pero si sostener platicas.

Esto podría hacerse oficial una vez que la temporada 2020-2021 finalice y que Joan Laporta tome el puesto de presidente oficialmente pues por ahora esta Carles Tusquets quien tomó el cargo con la salida de Bartomeu.

Sergio Agüero en participación en Champions League | Foto: Twitter Sergio Agüero

Esta jugada es un arma de doble filo para el Barcelona, pues necesitan un delantero de calidad para las siguientes campañas luego de haber dejado ir a Luis Suárez y también funcionará como una manera de retener a Lionel Messi en el equipo, hay que recordar que el argentino no ha firmado su renovación y planean que con la llegada del Kun se sienta mejor y pueda aceptar quedarse.

El Manchester City no haría nada más que ver como se va su delantero, quien no tiene una participación constante desde hace ya mucho tiempo, hay que recordar que al inicio del año pasado tuvo una lesión en la rodilla que le dejó fuera por varios meses, se recuperó pero no pudo retomar la confianza de Pep Guardiola que no lo pone a jugar seguido, además de su edad que supera los 30 prefieren un delantero más joven.

Ahora solo quedará esperar a que llegue el verano y el final de las temporadas europeas para ver el destino de los dos jugadores argentinos, especialmente el de Lionel Messi que es la prioridad para Joan Laporta con el barcelonismo.