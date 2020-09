Sergio 'Checo' Pérez confiesa que nadie la avisó que ya no contarían con él hasta su comunicado

Italia.- El aún piloto de Racing Point al menos en los que resta de la temporada 2020 de la Fórmula 1, Sergio 'Checo' Pérez confirmó que la decisión de irse de la escudería con la que trabajó por poco más de 7 años se decidió a que desde hace un tiempo ya se manejaba su posible salida pero nadie lo confrontaba hasta que apenas este miércoles pasó.

Según las declaraciones del mexicano, recibió una llamada de Lawrence Stroll, quien es el dueño de Racing Point para notificarle que sus servicios ya no serían necesitados al final de la temporada, por lo que el piloto anunciaba que se iba sin un plan B pues no hubo tiempo para una negociación con otro equipo.

Pérez afirma se revisó su contrato pero que nunca hubo una posibilidad oficial para renovarlo o darle la oportunidad de irse con algo seguro en caso de su salida pues explica que de un día para otro fue llamado y dado de baja, para la temporada que sigue.

Revisamos un par de situaciones en el contrato y, al fina, ayer sólo me dijeron oficialmente que no continuaba, no me lo esperaba, pero así es esto", dijo.