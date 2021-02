Sergio 'Checo' Pérez presenta el primer casco que usará con Red Bull

El mexicano Sergio “Checo” Pérez presentó este martes el casco que portará durante la temporada 2021 en la Fórmula Uno, denominándolo como “El favorito en mi carrera” en el cual se destacan los toros de Red Bull, el color amarillo y la Bandera de México.

“Les presento mi primer casco con Red Bull Racing ¡Espero les guste como a mí! ¡No puedo esperar para usarlo en la pista¡”, escribió Checo Pérez junto al video.

“Desde que firmé, esperaba tener mi casco conmigo. Dediqué muchísimo tiempo con el diseñador y mi hermano, quien me ayudó”, dijo Checo, en un video publicado en sus redes sociales, minutos después de la presentación del monoplaza RB16B.

“Fue un trabajo de varios meses de todos. Como saben, siempre he tenido el amarillo como el color principal, pero en los últimos años con Racing Point, tenía que tener el rosa. Entonces, estoy contento de regresar al amarillo”, añadió el tapatío.

Tenemos la bandera de México arriba porque queda muy bien, porque siempre se verá la bandera cuando estaré manejando. Para mí, es la parte más especial”.

“Sin duda la parte más especial para mí es la bandera, los signos aztecas y la frase Never Give Up (nunca rendirse), la cual siempre voy a ver cuando me ponga el casco porque me va a recordar que nunca hay que darnos por vencido. En general un casco muy especial, sin duda el favorito de mi carrera”, destacó Checo.

La temporada 2021 de la Fórmula 1 arranca el 28 de marzo, con el Gran Premio de Bahrein, una temporada que regresará al continente americano y al Autódromo Hermanos Rodríguez en México, ya que el año pasado debido a la pandemia del Covid-19 tuvieron que realizar cambios en las carreras de la temporada.

