Sergio 'Checo' Pérez rompe en llanto al escuchar el Himno Nacional

Sakhir.- Este domingo el piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez hace historia en automovilismo mexicano al coronarse por primera vez en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Sakhir. El tapatío llegó a 10 podios en 10 años de carrera pero esta última ha sido la más importante de su vida por lo que significa y lo que puede llegar a ser en su futuro inmediato.

Al finalizar la carrera el mexicano fue abordado en la zona mixta donde fue entrevistados para que diera sus primeras reacciones por lo que había conseguido. Con una sonrisa en su rostro que no se veía por el cubrebocas, pero se podía imaginar por sus expresiones de asombro a los que había conseguido.

"Estoy sin palabras. Espero no estar soñando, porque esperaba tanto estar en este momento. 10 años me ha llevado, es increíble. No sé qué decir, después de la primera vuelta, estaba perdida casi, pero se trataba de no tarde por vencido, remontar, hacer todo lo posible", dijo Checo.

Reveló que todo era hoy, si debían ganar una carrera era esta, ya que el campeón no estaba en la pista, Lewis Hamilton se ausentó por ser positivo a Covid-19 lo que le habría la posibilidad de meterse dentro de los mejores. Aunque se complicó en la primera vuelta en donde se fue hasta el último lugar supo retomar lugares hasta llegar al punto que hoy lo tiene celebrando.

La premiación fue algo que le tenía muy emocionado, por primera vez se ponía en el podio más alto, como el ganador, ya había experimentado en el de Turquía con el segundo lugar que estuvo muy cerca del primero. Al momento de las entonaciones de los Himnos Nacionales no pudo contener el llanto y se mientras cantaba se veía como sus ojos se humedecían ante la emoción.

50 años después. El Himno Nacional de México en el podium de @F1 Gracias @SChecoPerez se enchina la piel y vibra el corazón. pic.twitter.com/wL3cpeHixV — Javier Salinas (@JSalinas) December 6, 2020

"Hice un gran error con el safety car, bloqueando el neumático delantero, pero en cuanto pasamos la segunda tanda, he dicho a mi equipo: este coche se siente como una limusina, teníamos un tremendo ritmo, hemos venido aquí, pensamos que iba a ser una carrera con dos paradas y después del viernes, sabíamos que tenía que ser hoy".

Sergi Pérez se convierte en el segundo mexicano en lograr un GP en Fórmula 1, el primera se remonta 50 años atrás en 1970 cuando Pedro Rodríguez también hizo historia para el automovilismo mexicano en el Gran Premio de Bélgica, pero de acuerdo los reportes el mismo Pedro lo hizo unos años antes en Sudáfrica en donde también ya lo había ganado.