Sergio Conceiçao, DT del Porto explota contra el "Tri" por el exceso de trabajo para Jesús Corona

Portugal.- Sergio Conceiçao, Director Técnico del Porto no está nada contento con la Selección Mexicana a quien criticó que su forma de trabajar no es la mejor ya que dejó fundido a su jugador Jesús Manuel Corona con dos partidos amistosos en la fecha FIFA.

Durante el regreso de la Liga Portuguesa, Sergio Conceiçao aseguró que fue difícil ya que tuvo que contar con "Tecatito" desde la banda y meterlo hasta el minuto 66 algo que no es tan común pues siempre inicia y aunque el equipo del Porto sacó la victoria no estuvo para nada contento con el accionar. Además agregó que el jugador no estuvo al 100% por el desgaste con Selección.

"Corona es uno de los más usado en la plantilla, jugó dos amistosos, nacionales y descansó un partido oficial. Lamentablemente, los clubes pagan por esto", pero también tuvo otras quejas con más selecciones africanas que tuvieron que hacer un gran viaje para poder llegar a su destino.

Desde la entrada del mexicano al campo no hubo grandes cambios, apareció poco pues el desgaste de la media semana más el viaje que tuvo que hacer le costaron mucho a Corona para rendir, aun así su equipo ganó y se mantiene segundo de la general con 7 puntos abajo del Sporting Lisboa que ha hecho un gran torneo dejando atrás a los favoritos como el mismo Porto y al Benfica.

Jesús Manuel Corona entró al campo al minuto 66 por desgaste físico

El próximo partido y de suma importancia para el Porto será el de este miércoles cuando reciban en el Do Dragao al Chelsea en los 4tos de final de la Champions League en el juego de ida, será ahí cuando deban sacar ventaja como la que tuvieron contra la Juventus para luego ir a la visita para culminar con el trabajo.

El siguiente duelo será ante el Tondela en la Liga de Portugal donde una vez más intentarán recuperar los puntos perdidos para darle alcance al Sporting y que no sea tan sencillo la recta final de la temporada. Jesús Manuel Corona durante su paso por el seleccionado nacional, no estuvo muy fino especialmente en el primer partido donde todo el equipo tuvo complicaciones para sacar el duelo que al final perdieron.

Para el segundo partido tuvo mucha más apariciones pero aun así no fue muy determinante para el resultado que se terminó por lograr una vez que el atacante del Napoli, Hirving Lozano anotó el gol de la victoria.