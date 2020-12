Sergio 'Kun' Agüero es considerado por el Manchester City para el duelo ante el Albion

Inglaterra.- Este lunes Pep Guardiola confirmó la presencia del atacante argentino, Sergio 'Kun' Agüero para el partido de la Premier League, luego de que la jornada pasada en el derbi de Manchester no tuvo acción. Para el entrenador es de suma importancia sacar el resultado por lo que ha convocado al jugador.

La operación en la rodilla al argentino le ha traído muchos problemas que lo han dejado fuera del equipo por muchos partidos. Recientemente el 'Kun' había regresado al campo en Champions League y marcó gol, pero las cosas no salieron bien que se resintió de un dolor en la rodilla que le provocó estar sin entrenar por algunos días.

Luego de que se recuperó ya fue tomado en cuenta por Pep Guardiola ya que ante la falta de delanteros, él es su única opción para estar el ataque del equipo para intentar salvar al equipo que marcha en una laguna futbolística en la Premier League muy lejos de los primeros lugares que podrían costarle no entrar a las siguientes torneos europeos.

En conferencia de prensa el entrenador español confirmó que el delantero está listo para reaparecer en la Premier League, "Sergio entrenó después de dos o tres días en los que no pudo hacerlo por dolor", dijo.

Pero no todos son buenas noticias ya que al recuperar a un futbolista pierde a dos, Eric Garcia y Oleksandr Zinchenko quienes se resintieron de algunas lesiones fuertes que no les dejarán estar en el partido de suma importancia y no tanto por el club rival si no que es una de las oportunidades que tienen antes de acabar el año y poder salir de la mala racha en las que se van involucrados.

Sergio Agüero ha vuelto a los entrenamientos del Manchester City | Foto: Captura

Hoy también se han dado a conocer los resultados del sorteo de la Champions League en donde les tocó un equipo de peligro como el Borussia Mönchengladbach que estuvo muy cerca de eliminar al Real Madrid de esta edición de la UCL. "Aprendí en Alemania el gran club y lo importante que es por su historia. Me gusta el fútbol atractivo que practican", dijo Pep Guardiola.

"Todo lo que puedo decir a día de hoy es que intentaremos llegar en las mejores condiciones y el mejor estado de ánimo posible a la eliminatoria. Queremos competir y, si podemos, seguir adelante", agregó el español sobre su siguiente rival al que se verá la cara en el mes de febrero de 2021.