Sergio 'Maravilla' Martínez busca tener otra pelea en este 2020

El excampeón mundial Sergio "Maravilla" Martínez confirmó que pretende volver a subir al ring antes de que termine este año, después que hace una semana tuvo una triunfal reaparición tras vencer al español José Miguel Fandiño.

“Hasta el título mundial no paro”, ha externado Martínez quien regresó a los cuadriláteros, después de seis años de haberse retirado, pero no lo hizo en una exhibición, sino en un combate oficial.

El triunfo por nocaut en el séptimo asalto sobre Fandiño, lo motivió para continuar en su busqueda por volver a tener otra oportunidad de disputar un campeonato mundial, que es su principal meta.

Sergio Martínez nos contó cómo se entrenó para volver a subirse al ring. El esfuerzo trajo recompensa y todavía hay cuerda: a los 45 años, #Maravilla busca rival para noviembre o diciembre.



Mirá la nota que le hicimos a @maravillabox: https://t.co/bFOAgwbsgp pic.twitter.com/xlxfOTmyft — Humanizados (@humanizados_ok) August 23, 2020

"Salí adelante, me puse a entrenar, me preparé. Este el comienzo de algo bonito, hasta el título mundial no paro”, comentó el argentino, quien en 2012 venció al sinaloense Julio César Chávez Jr. para arrebatarle el título mundial de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Martínez reveló en sus redes sociales que: "Mi próxima pelea será a fines de noviembre o principios de diciembre en España. Gracias a todos por el aguante”.

El "Maravilla" dijo que le gustaría enfrentar al japonés Ryota Murata, dueño del cinturón de peso mediano de la AMB, ya que "es el más accesible" de los campeones de esa categoría.

Agregó que no cree que pueda disputar el título mundial contra el mexicano Saúl "Canelo" Alvarez, el kazajo Gennady Golovkin y los estadounidenses Jermall Charlo o Demetrius Andrade, porque éstos "tienen un super nivel".