Sin hacer ruido, el San Luis, calificado

Los reflectores de los más importantes programas de futbol se han enfocado más a la gran reacción que ha tenido el América con su técnico interino Fernando Ortiz y se entiende, porque se trata de uno de los clubes grandes del futbol profesional de nuestro país, pero creemos que al otro entrenador que debemos reconocer también su labor es al brasileño Andre Soare, quien, sin hacer mucho ruido, ya metió al repechaje al Atlético de San Luis.

Dicho equipo ya acumula seis jornadas sin perder y con la resonante victoria de uno por cero, que logró como visitante frente al Cruz Azul el domingo pasado, se colocó en el décimo lugar con 23 puntos y amarró su sitio en la siguiente ronda.

San Luis, de la noche a la mañana, se ha convertido en un cuadro muy sólido tanto en su casa y como fuera de ella. Es decir, ya no es tan fácil de superar como pasó en la primera parte del calendario y tratará de ser más peligroso en la liguilla

Desde luego, no aparecen entre los favoritos para aspirar al título, pero debemos elogiar el gran trabajo que ha realizado su técnico André Soare.

Y de Cruz Azul podemos afirmar que no pasa por un buen momento y si no mejora en su forma de jugar a la voz de ya, es muy probable que lo eliminen en la repesca.

A DISCUSIÓN: El poderío que muestran en sus torneos caseros el París Saint Germain y Bayern Múnich es innegable, por lo cual se puede calificar como normal el hecho de que los dos ya son campeones de sus respectivos circuitos.

Sin embargo, la polémica de los medios de comunicación es si su temporada se considera un fracaso al no poder ganar la liga de campeones de Europa.

Los parisinos que armaron un gran trabuco quedaron eliminados en la Copa y Supercopa francesa y en la Champions y solo pudieron conquistar la liga. El Bayern también estuvo por el mismo estilo, pues nomás se apuntó su décimo primer triunfo en fila en su torneo casero y quedó fuera en la Copa y Champions.

¿Podemos calificar como un fracaso las campañas del PSG y Bayern?. Usted tiene la última palabra.

JUNTA. Para seguir puliendo el programa, esta mañana se vuelven a reunir los directivos de ligas que conforman el comité de prevención de la salud del jugador veterano, a las 10 de la mañana en el local del restaurante El Gallito de la Rosales.

Hay muy buena disposición de los presidentes de consolidar este proyecto que busca minimizar al máximo el fallecimiento del jugador en una cancha de futbol.

Por cierto, la semana pasada en la plus de los martes se dio el primer caso de que un jugador que llevaba la presión muy alta, el árbitro al ser enterado por el paramédico retiró del terreno al afectado.

Y creemos que esta medida debería ser aplicada en cada uno de los partidos de las categorías de mayor edad. Tomarles la presión arterial a cada uno de los jugadores antes de arrancar el duelo y quien no esté normal que se vaya a la banca. Vale más prevenir que lamentar.

REFLEXIÓN: Es preferible vivir una vida corta y llena de gloria que vivir una vida larga sumida en la ignorancia.