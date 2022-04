Le faltó rugir más al once de Pumas

Si la intención de los Pumas era aniquilar al Sounders de la Liga MLS en su cancha de Ciudad Universitaria, pues nomás quedó en eso, ya que los de la unión americana rescataron un agónico empate a dos y ahora la próxima semana en su estadio tratarán de quedarse con el título de la Concachampions y el boleto al Mundial de Clubes. Muy aparte de la forma en que se decretó la igualada, se debe calificar de un mal resultado para los felinos, ya que llegaron a tener una ventaja de 2 por 0, pero nunca pudieron evitar que el cuadro gringo les llegara al área, y eso derivó que, con ayuda del VAR, les marcaran dos penales a su favor. Ahora, el panorama luce todavía más complicado para Pumas, pues no es la misma llegar al juego definitivo y de visita con una buena ventaja, a llegar con el marcador igualado, y menos ante un Sounders que seguramente será muy agresivo desde el inicio del cotejo. Pero la afición mexicana tiene la esperanza de que la fiereza de Pumas, que tantos triunfos les ha dado, vuelva aparecer la próxima semana y le brinden la gran satisfacción de proclamarse campeones. La tarea luce difícil, más no imposible.

EL TRI. Se sabía de antemano que el amistoso entre la selección de México y Guatemala iba a carecer de cero espectáculo, como así pasó con ese feo empate a roscas. Su principal atractivo consistía en ver las individualidades de las nuevas promesas. Lo malo fue que hasta en eso fallaron los jóvenes aztecas, a quienes los comentaristas consideraron todavía muy verdes para ser material rumbo al Mundial. Obviamente, quien sí recibió buenos comentarios fue Luis Fernando Tena, el entrenador mexicano que dirige a Guatemala, ya que desde que llegó a dicho equipo se mantiene invicto y la igualada contra México fue de mucho mérito. En suma, es una lástima que los jugadores que fueron convocados no supieran aprovechar tan buena oportunidad, y más ante un rival que se prestaba para ello.

CHAMPIONS. El Liverpool, de la Liga Inglesa, dio un paso importante rumbo a la final de la Liga de Campeones de Europa, al vencer en su casa al Villarreal, al que dominó totalmente los 90 minutos. Es más, hasta nos parece que el marcador resultó corto, ya que los ingleses estuvieron todo el tiempo encima del área de los españoles; y si el Villarreal, que es la cenicienta del torneo, realmente quiere aspirar a La Orejona, necesita soltarse en su cancha, ser más ofensivo y no nomás un sparring del Liverpool, que cuenta con un equipazo.

FELIZ VIAJE. Es el que le deseamos al destacado empresario, médico, futbolista y tenista Mariano Pérez Núñez, que el día de ayer viajó a la ciudad de Tijuana para atender unos asuntos pendientes que dejó por aquellos lares. El popular Marianito andará por la frontera por espacio de una semana y luego regresará a tierras culichis, pero antes de partir nos comentó su pesar por no poder participar en un torneo de tenis de veteranos que se juega este fin de semana en las canchas del Country Club. Usted no se agüite, mi Mariano, cuando vuelva a Culiacán la raza brava del Gera’s Bar le armará un torneo de tenis a su medida para que se quite las ganas y luego a destapar con ganas las lights. Feliz viaje, mi estimado amigo.

REFLEXIÓN: Por la ignorancia nos equivocamos, y por las equivocaciones aprendemos.