Viven los Pumas semana de terror

Yo creo que en estos momentos que Pumas y sus jugadores, es el equipo que más destrozado se encuentra en la parte anímica, luego de perder dos importantes encuentros que sostuvo la semana anterior, uno de corte nacional y el otro internacional. La racha amarga de los felinos comenzó en la final de la concachampions, al caer en la final frente al Sounders Seattle de la MLS con un marcador de 3 goles contra 1. Luego la crisis deportiva de los universitarios se agravó en el duelo de la repesca del pasado y en el cual el bien motivado equipo de Chivas le recetó una cueriza de 4 goles contra 1. Los tapatíos que pasan por un gran momento, le dieron rumbo definitivo en la parte complementaria al anotar tres tantos. Nomás que es bueno destacar que fue un triunfo muy merecido para los rojiblancos, pero a la vez cargado tristeza, debido a la lamentable fractura de peroné del culichi Jesús Ángulo. El popular Canelo Ángulo regresará a la cancha hasta la próxima temporada y la verdad será una baja muy importante para los tapatíos, ya que estaba jugando muy bien. En colofón para los Pumas fue una semana cargada de tristeza y para el Guadalajara y sus millones de seguidores lleno de felicidad. Por cierto, no queremos dejar pasar el momento para comentar el pésimo estado que guarda el césped del estadio del Guadalajara, situación que se detectó cuando jugó días antes la femenil y en la que salieron lesionadas dos jugadoras. Y pese a tan clara evidencia la Liga MX no tomo cartas en el asunto y permitió que así jugarán Chivas y Pumas, poniendo en alto riesgo la salud de los futbolistas.

DURA MEDIDA. Es la que tomó la directiva del Manchester United, club en el que milita Cristiano Ronaldo al anunciar una rebaja del 25 por ciento de cada uno de los jugadores por su bajo rendimiento, en una acción que no le cayó bien a varios elementos y entre ellos a su estrella CR7 quien al parecer ya anda buscando irse a otro conjunto. De tal forma que creemos que algo similar debería hacerse en el fútbol mexicano en el sentido de poner clausulas en los contratos de que si no rindes al cien de te va a reducir tu salario, pues todos sabemos que lo más fácil en nuestra liga es de que corran al técnico, pero también es responsabilidad de los jugadores, pero a ellos no se ven afectados en lo económico.

MUY AGRADECIDOS. Así nos sentimos luego de la excelente tarde del domingo pasado que pasamos en la bonita casa campestre de nuestro buen amigo, Doctor Alfonso Gárnica con motivo de su cumpleaños 72. Un convivió muy agradable el que disfrutamos gracias a las buenas atenciones de Gárnica y su familia, en el que no faltó el buen repertorio musical a cargo del conocido futbolista Félix Aragón y una suculenta comida a base de un puerco a la vuelta y vuelta. Doctor Gárnica te reitero mi más sinceras felicitaciones y me siento muy honrado de tenerte como parte de ese selecto grupo de amigos que todos los lunes vamos a desayunar por los diferentes restaurantes de Culiacán. Nos vemos el jueves en los campos de Sagarpa para seguir festejando.

REFLEXIÓN: Visualiza lo que quiera lograr y a partir de allí, toma medidas para lograr lo que quieras en la vida.