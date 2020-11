Sergio Pérez esta entre irse a Red Bull o tomar un año sabático

El piloto mexicano tiene muy claro que camino debe tomar para 2021, la primera opción para Sergio Pérez es subirse a la escudería de Red Bull para la siguiente temporada, la opción dos es si no se concreta ese pase, el tapatió tomará un año sabático.

“Sólo hay una opción. Ya lo he dicho antes, he estado aquí durante muchos años. Quiero seguir adelante, creo que estoy en la cima de mi carrera. Pero también quiero seguir adelante con una razón, con un plan, con un buen proyecto, así que creo que si no hay un buen proyecto que mantenga mi motivación para dar el cien por cien, prefiero no tomarlo”, reiteró en conferencia de prensa previa al Gran Premio de Bahréin.