Sergio Pérez estuvo cerca de llegar a Ferrari en 2013

El piloto mexicano, Sergio Pérez, aseguro que en 2013 estuvo cerca de ir a Ferrari y reconoció que si no hubiera ido a McLaren, la escudería del ‘Cavallino Rampante’ era su destino natural, ya que formaba parte de su academia.

“McLaren en ese momento dominaba, me ofrecieron un contrato. Tenía mucho sentido en ese momento. Desafortunadamente, no valió la pena. El coche estaba bastante mal y no pude sumar ningún podio ni luchar por nada más que puntos. Las cosas cambiaron mucho desde entonces”, sostuvo Pérez.

"Checo" Pérez tiene 10 años corriendo en el automovilismo profesional, donde ha logrado ocho podios hasta la fecha. El primero de sus podios, lo logro en el año de 2012, en una gran carrera en el Gran Premio de Cánada, donde finalizó en la tercera posición.

“Subir a tu primer podio es algo muy importante. Y estuve allí parado junto a dos campeones del mundo (Fernando Alonso y Lewis Hamilton). Tener el respeto de mis ídolos fue muy importante para mí. Fue un poco impactante estar junto a ellos, en una carrera tan difícil. Fernando me dijo 'no te preocupes, pronto te llegarán las victorias'", afirmó el mexicano.

Hizo su debut en Fórmula 1 en 2011 con Sauber. En la temporada siguiente logró tres podios y pasó a McLaren para 2013. Tras una temporada en el equipo inglés, fue contratado por Force India. En cuatro temporadas y media, logró otros 5 podios. Desde mediados de 2018 corre para Racing Point.

Antes de finalizar la temporada 2012, ya se había oficializado la incorporación de Checo a McLaren para 2013. Al parecer, Sergio se decantó por McLaren ante la indecisión de Ferrari. A fines de noviembre de 2012 sustituye a Lewis Hamilton en la serie animada de McLaren Tooned. Pese a ser su debut con la escudería británica, el objetivo de Pérez es ganar el campeonato ya en 2013.

En su primera carrera del 2013, el GP de Australia, Checo tuvo un fin de semana para el olvido, calificando 15º y concluyendo en la posición 11.ª.