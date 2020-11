Sergio Pérez necesitaría del apoyo de Carlos Slim para seguir en Fórmula 1

El futuro del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez en la Fórmula 1 está en el aire, desde hace unas semanas el tapatío dio a conocer que para la próxima temporada no correrá para Racing Point y se le ha especulado en diferentes escuderías, sin embargo, al darse a conocer el monto de patrocinios que aporta su continuidad se puede poner en duda en el máximo circuito del automovilismo.

Pese a que Sergio Pérez es sexto en el Mundial; Racing Point que para la próxima temporada se llamará Aston Martin ha apostado por Lance Stroll, que es undécimo, como compañero de Vettel en 2021. Si bien esta decisión puede resultar sorprendente, no lo es si se tiene en cuenta que el padre de este último es el dueño de Racing Point.

Otro de los motivos por los que la continuidad de Sergio Pérez en la Fórmula 1 está en el aire es por el poco dinero que aporta en términos de patrocinio pese a tener como padrino a Carlos Slim, el vigésimo primer hombre más rico del mundo según Forbes.

“Si restas el salario de Pérez, te quedan tres millones. Y has cubierto todo tu coche con patrocinadores mexicanos”, ha desvelado en Auto Motor and Sport un un jefe de equipo de Fórmula 1 que ha preferido no revelar su identidad. No obstante, dicho medio también ha desvelado como negocian ambos. El primer paso es que Sergio Pérez llegue a un acuerdo con una escudería, después es Carlos Slim el que decide cuánto aportar en temas de patrocinio.

Sergio Pérez ha sido relacionado con Williams, aunque el pasado 30 de octubre confirmaba que Russell y Latifi seguirían siendo sus pilotos en 2021. El equipo que cambiará por completo su alineación, aunque todavía no ha dado a conocer quiénes la integrarán, es Haas. Sin embargo parece un secreto a voces que uno de sus pilotos será Mick Schumacher y que Nikita Mazepin tiene muchas opciones de ser su compañero.

Sergio Pérez durante una carrera en la Fórmula 1/EFE

Las opciones de Sergio Pérez de seguir en la Fórmula 1, pasan porque Red Bull decida prescindir de Alex Albon la próxima temporada. De ser así, el mexicano se disputaría su asiento con Nico Hülkenberg tal y como reconocía recientemente Helmut Marko, asesor de la escudería: “Podemos llamar a los nombres que están disponibles en el mercado. Estos son Hülkenberg y Pérez”.

Habrá que ver pues si la aportación de Carlos Slim es lo suficientemente generosa como para declinar la balanza en favor de su compatriota.

A falta solo de cuatro carreras en la Fórmula 1, Sergio Pérez marcha en el sexto sitio de la tabla de pilotos con 82 puntos, tres menos que el quinto puesto, esto luego de que estuvo fuera de dos carreras debido a que se infecto de coronavirus.