Sergio Ramos asegura que el Real Madrid no le ha contactado para la renovación de contrato

Madrid, España.- Este jueves el defensor español, Sergio Ramos concedió una rueda de prensa para presentar su nuevo proyecto en Amazon Original, "La Leyenda de Sergio Ramos", donde además de tratar temas de su cinta habló acerca de lo que ha pasado con su renovación con el Real Madrid donde no ha visto ninguna noticia nueva pero se mantiene con la esperanza.

"¿La renovación? Me gustaría poder decir algo, pero todo sigue igual. No hay noticias, ya me gustaría. Estoy tranquilo y sólo pienso en volver a jugar y saborear algún título. En función del remamiento es como hay que reivindicar al jugador. Puedo rendir cinto años más al máximo", dijo Ramos.

El jugador asegura que la mejor manera de ofrecer renovaciones es bajo el rendimiento de los futbolistas que según a si punto de vista él se encuentra un en un nivel optimo para asegurar un contrato de más de 1 o 2 temporadas que le ofrecía el Real Madrid al inicio de la negociación.

Sergio Ramos desde el 1 de enero de 2021 se convirtió en agente libre pues a 6 meses de finalizar su contrato con el Real Madrid así lo plantea los estatutos de FIFA. Desde esa fecha se comenzó la supuesta gestión de de su renovación, pero se encontró con obstáculos como que sus ideas no eran compartidas con la directiva pues él se miraba por más de dos años el club solo le ofrecía renovar por uno más.

Ahora son solo 4 meses los que le separan de finalizar oficialmente su contrato e irse totalmente gratis con el equipo que más le convenga aunque su interés es quedarse con los merengues hasta el final de su carrera.

Para cerrar su tema con el Real Madrid se le cuestionó como le gustaría ser recordado en el equipo blanco luego de su extensa carrera con más de 15 años en el club desde su llegada del Sevilla. Aseguró que no es un ejemplo para muchos pero que todo lo que ya hizo nadie lo podrá borrar y espera que le recuerden como el jugador que dejó el alma por el escudo del Real Madrid.

Sergio Ramos no ha visto avances en su renovación de contrato en 2 meses | Foto: AFP

Por ahora se concentra en lo que resta de la temporada, al igual que él, Eden Hazard regresaron este miércoles a los entrenamientos con el Real Madrid luego de una larga recuperación tras una operación en la rodilla. Aun se desconoce cuándo es que se les podrá ver de nuevo en el campo, especialmente a Sergio Ramos que es necesario en la zona defensiva.

Este sábado el Real Madrid se verá las cara ante el Elche, difícilmente podrá llegar a ese partido. Quizá lo hará para la siguiente semana cuando el equipo reciba al Atalanta en Champions League, aun es una duda pero posiblemente tenga algunos minutos para que poco a poco tome ritmo.